Klar, niemand lässt sich gern provozieren. Doch bei manchen Menschen kann eine provokante Bemerkung des Gegenübers schon mal in einem Wutanfall enden. Wer also einem Streit aus dem Weg gehen möchte, sollte sich wohl besser ans Horoskop halten.

Diese Tierkreiszeichen solltet ihr nämlich besser nicht provozieren!

Löwe

Löwen haben einfach ihren eigenen Kopf. Das ist bekannt. Wenn jemand dem Löwen blöd kommt, lässt er sich das nicht gefallen. Im Gegenteil: Der Löwe geht sofort in seinen Konfrontationsmodus über. Aus seiner Sicht muss einfach immer sofort gesagt werden, was eben gesagt werden muss. Schwierig wird’s, wenn sich sein Gesprächspartner in einer solchen Situation aber ebenso unnachgiebig zeigt. Uiuiui, dann ist erst recht Vorsicht geboten. Denn dann kann die Situation schon mal eskalieren. Aber glücklicherweise beruhigt sich der Löwe auch meistens ebenso schnell wieder!

Schütze

Wie der Löwe reagiert auch der Schütze in manchen Situationen beinahe übertrieben gereizt, obwohl objektiv gesehen gar keine gewollte Provokation von seinem Gegenüber ausgeht. Der Schütze kann dann tatsächlich sehr sehr unfreundlich werden. Das Hauptproblem des Schützen ist aber vermutlich, dass er seine Impulsivität selbst gar nicht als solche wahrnimmt. In seinen Augen haben meist die anderen Schuld. Würde man einen Schützen fragen, ob er zu Wutanfällen neigt, bekäme man ein klares „Nein“ zur Antwort. Das Problem an dem Sternzeichen: Ein wütender Schütze kann leider auch sehr nachtragend sein. Aus Jux und Tollerei sollte man das Sternzeichen also definitiv nicht provozieren.

Jungfrau

Wer das Sternzeichen provoziert, sollte aufpassen. Jungfrau-Geborene sind zwar bei Provokation durchaus sehr geduldig – es dauert relativ lange, bis das Sternzeichen Stopp sagt. Doch sollte das Fass tatsächlich einmal überlaufen, ist die provokante Person untendurch. Denn das sensible Sternzeichen nimmt das äußerst persönlich. So kann es sogar vorkommen, dass Jungfrauen sogar vor lauter Wut anfangen zu weinen. Unser Tipp: Um diese unangenehme Situation zu vermeiden, sollte man diesem Sternzeichen einfach gar nicht erst blöd kommen. Denn eine Konfrontation lohnt sich bei der Jungfrau meistens nicht, da das Sternzeichen einfach viel zu voreingenommen und empfindlich ist.