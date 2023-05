Es scheint, als würde Harry Styles sein Single-Leben gerade so richtig auskosten. Denn beinahe wöchentlich wird sein Name mit einer anderen Promi-Dame in Verbindung gebracht. Sein aktuelles Beuteschema: Victoria’s-Secret-Models.

Denn nach Emily Ratajkowski soll der Sänger jetzt mit Candice Swanepoel turteln.

Datet Harry Styles jetzt dieses Supermodel?

Er hat laut Wissenschaft das attraktivste Lächeln der Welt, erobert gerade die Bühnen rund um den Erdball und ist noch dazu der wohl heiß begehrteste Junggeselle, den es aktuell gibt. Die Rede kann nur von einem sein: Harry Styles. Nach seiner Trennung von Schauspielerin Olivia Wilde ist das Liebesleben des ehemaligen One-Direction-Stars heiß diskutiert. Diesen Gerüchten heizt er allerdings auch selbst ein, nachdem er beinahe wöchentlich mit einer neuen Frau zu sehen ist.

Seine Angebeteten haben dabei alle eines gemeinsam: Sie sind prominent, wunderschön und haben bereits für das weltweit bekannte Dessous-Label Victoria’s Secret gemodelt. Nachdem Harry wild knutschend mit Emily Ratajkowski, die nach ihrer Trennung ebenfalls gerade ihr Single-Leben auskostet, in Tokio gesehen wurde, hat er sich offenbar bereits das nächste Supermodel geangelt.

Wie die britische Sun berichtet, soll es nämlich zwischen dem „As it was“-Sänger und Candice Swanepoel heftig gefunkt haben. Ein vermeintlicher Insider hat der Zeitung, verraten, dass die zwei in zwischen „sehr vertraut“ miteinander seien. „Harry ist einer der größten Superstars der Welt. Es ist also nicht verwunderlich, dass Supermodels Schlange stehen, um ihn zu daten“, so die anonyme Quelle. Schon mal daran gedacht, dass es auch umgekehrt sein könnte und Harry derjenige ist, der bei den Models Schlange steht …?

„Harry wäre ein echter Glückspilz, wenn er sie erobert“

Harry und Candice haben sich bereits 2017 kennengelernt, als er während einer Fashionshow in Shanghai aufgetreten ist. „Candice ist eines der erfolgreichsten Victoria’s-Secret-Models aller Zeiten und Harry wäre eine echter Glückspilz, wenn er sie erobern würde“, so die Quelle weiter. Damit wäre die 34-jährige gebürtige Südafrikanerin bereits das siebente Unterwäschemodel, das der Musiker von sich überzeugen kann.

Denn neben Emily Ratajkowski und Candice, soll er bereits mit Cara Delevingne, Kendall Jenner, Sara Sampaio, Georgia Fowler und der Österreicherin Nadine Leopold angebandelt haben.