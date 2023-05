Das Leben kann nicht immer nur wie am Schnürchen laufen. Das müssen vor allem drei Sternzeichen am eigenen Leib erfahren. Denn auf sie kommt ein mächtigen Liebesdrama zu, das vor allem für eines sorgt: gebrochene Herzen.

Wer sich jetzt schon mal rüsten sollte, verraten wir euch hier.

Stier

Der Stier ist bekannt für seine starken emotionalen Bindungen. Allerdings kann seine Sturheit und Tendenz, an vergangenen Beziehungen festzuhalten, zu Liebesdramen führen. Denn das Sternzeichen neigt dazu, Eifersucht und Besitzansprüche zu entwickeln, was zu Konflikten in den Beziehungen führen kann. Wenn sich ein Stier verletzt oder betrogen fühlt, kann er sich zurückziehen und eine harte Schale um sein Herz aufbauen. Um einen großen Streit zu vermeiden, müssen Stiere lernen, offen über ihre Gefühle zu kommunizieren und hin und wieder auch mal Kompromisse einzugehen.

Löwe

Der Löwe ist ein leidenschaftliches und charismatisches Sternzeichen, das gerne im Mittelpunkt steht. Ihr stolzer und durchaus auch eitler Charakter eilt ihnen voraus. In Beziehungen ist das nicht immer von Vorteil. Denn das Tierkreiszeichen hat ein starkes Bedürfnis nach Bewunderung und Anerkennung. Bekommt der Löwe nicht ausreichend Aufmerksamkeit, dann braut sich ein heftiges Gewitter zusammen, das für mächtig Liebesdrama sorgen kann. Löwen müssen lernen, dass sich nicht alles immer nur um sie dreht und auch dem Partner oder der Partnerin Raum zum Atmen geben.

Jungfrau

Die Jungfrau hat oft zu hohe Erwartungen an sich selbst und auch an andere. Die Folge: massive Spannungen in ihren Beziehungen. Dazu kommt, dass das Tierkreiszeichen oft überkritisch ist und sich ständig Sorgen macht. Das wiederum führt zu einem Mangel an Vertrauen in die bessere Hälfte der Jungfrau. Das Sternzeichen muss einfach lernen, loszulassen und nicht immer alles kontrollieren zu wollen. Eine gesunde Kommunikation und das Verständnis, dass Perfektion nicht immer erreichbar ist, können dazu beitragen, ein künftiges, sehr großes Liebesdrama zu vermeiden.