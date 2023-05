Sie ist die Mutter von vier Kindern, lebt in der Öffentlichkeit und wird auf Schritt und Tritt von Fans und Presse beobachtet. Nach Außen hin scheint Kim Kardashian ein diszipliniertes Leben zu führen, doch im Inneren sieht es oft ganz anders aus, wie die Unternehmerin jetzt in einem Interview verrät.

„An manchen Nächten weine ich mich in den Schlaf“, so der Reality-Star.

Kim Kardashian spricht über die Herausforderungen als Mutter

Im Leben von Kim Kardashian wimmelt es nur so vor Babys und Kleinkindern. Neben ihren eigenen vier Sprösslingen, North (9), Saint (7), Chicago (5) und Psalm (4) haben auch ihre Schwestern Khloe, Kourtney und Kylie bereits mehrere Kinder. Ein Alltag ohne wilde Raufereien, Geschrei und anderen Formen von Action ist nahezu unmöglich. In einem Interview spricht die 42-Jährige jetzt genau über diese Herausforderungen als Mutter, die sie seit der Scheidung von Kanye West alleine meistert.

Dabei lässt der Reality-Star tief blicken. Denn im Gespräch mit Jay Shetty, in dessen neuester Podcast-Folge Kim zu Gast sein wird, erzählt sie über ihren Alltag mit vier eigenen Kinder und einer Horde Nichten und Neffen. Die eine Sache, die man Kim gesagt hat, bevor sie ihr erstes Baby zu Welt gebracht hat, stimme vollkommen, wie sie erzählt. „Jeder sagt, dass die Tage länger werden und die Jahre kürzer. Das könnte gar nicht zutreffender sein“, so Kim.

„Du hast ja keine Ahnung, wie es bei uns morgens zugeht“, schildert Kim dem Podcast-Host. „Ich muss jedes Mal die Haare von einer meiner Töchter machen – es muss immer perfekt sein und auf eine bestimmte Art und Weise gemacht werden. Dann muss ich aber jemand anderem die Schuhe anziehen und alle brauchen mich. Es ist einfach absolut verrückt.“

„An manchen Nächten weine ich mich in den Schlaf“

Seit sie Kinder hat, habe sich einiges in ihrem Leben verändern. „Während der Erziehung [meiner Kinder] habe ich am meisten über mich selbst gelernt„, so die vierfache Mutter. Nicht alles davon ist immer purer Sonnenschein. „Es war die größte Herausforderung. An manchen Nächten weine ich mich in den Schlaf“, gesteht Kim. Denn ihre vier Kinder in Zaum zu halten, ist nicht gerade einfach. „Mit all ihren Stimmungen und Persönlichkeiten – manchmal streiten sie sich auch und es ist [außer mir] sonst einfach niemand da“, klagt die Unternehmerin.

Dadurch, dass sie nach der Trennung von Kanye West eine Single-Mom sei, gebe es nur sie, die abwechselnd in die Rolle des guten und des bösen Cops schlüpfen müsse. Vor allem die Abende und Nächte seien eine große Herausforderung, wie Kim erzählt. „Wir versuchen Stunde für Stunde die Nächte zu überleben“, scherzt die 42-Jährige. „Es gibt Nächte, da wäscht du dir einfach nicht deine Haare und das mehrere Tage hintereinander. Du hast überall Spucke und trägst den selben Pyjama, vor allem während des Corona-Lockdowns“, so Kim.

Trotz all dieser Herausforderungen und stressigen Situationen würde sie ihr Leben mit Kindern aber niemals ändern wollen. „Es gibt einfach nichts, dass einen auf eine derartige Erfahrung vorbereiten kann. Es ist der anspruchsvollste Job der Welt, der sich aber auch wirklich lohnt“. Denn irgendwann hat man den Dreh dann einfach Raus, so Kardashian. „Und das macht einen so stolz auf sich selbst“.