Ein Sonnenbrand auf den Lippen ist besonders nervig. Denn dort ist die Haut extrem empfindlich und beginnt sich schnell zu schälen. Dafür gibt es aber einige Hausmittel, mit denen du einen Sonnenbrand auf den Lippen wieder schnell loswirst.

Diese fünf Hausmittel helfen gegen einen lästigen Sonnenbrand auf den Lippen:

Joghurt

Joghurt ist eine gute Methode um einen Sonnenbrand zu kühlen. Denn vor allem auf empfindlichen Stellen, wie den Lippen können Coolpads die Haut gefrieren und das sorgt dann für noch schlimmere Verbrennungen. Deshalb solltest du auf jeden Fall Joghurt verwenden. Tipp: Wenn du in das Joghurt dann auch noch etwas Honig unterrührst, wirkt sich das noch besser auf die Heilung aus.

Aloe Vera

Aloe Vera ist wohl das bekannteste Hausmittel gegen einen Sonnenbrand. Deshalb ist es auch in den meisten After-Sun Lotionen enthalten. Wenn du eine Aloe Vera Pflanze zu Hause hast, schneidest du einfach ein Blatt in die Hälfte und legst die Innenseite für ungefähr 10 Minuten auf die Lippen. Das Gel kühlt und heilt zugleich. Solltest du keine eigene Pflanze zu Hause haben, kannst du dir das Gel auch in jedem Kosmetikladen kaufen.

Apfelessig

Auch Apfelessig kann bei der Heilung behilflich sein. Allerdings solltest du ihn nur auftragen, wenn du keine offenen Stellen hast. Denn sonst könnte das etwas brennen. Wenn du aber nur einen leichten Sonnenbrand auf den Lippen hast, kann Apfelessig sehr gut sein. Denn die Säure im Essig beschleunigt die Wundheilung und baut den Schutzmantel der Haut wieder auf.

Grüner Tee

Besonders beruhigend für die empfindliche Haut auf den Lippen ist grüner Tee. Bei einem Sonnenbrand solltest du einen grünen Tee kochen und dann auskühlen lassen. Danach kannst du ein Tuch mit dem Tee aufsaugen und auf die Lippen legen. Das beruhigt deine Lippen sofort und vermindert auch den Juckreiz.

Kartoffeln

Auch Kartoffeln wirken sehr beruhigend auf die Haut. Am besten ist es, wenn du eine Kartoffel aufschneidest und die Innenseite auf die betroffene Stelle legst. Das sollte dort aber auch ungefähr 20 Minuten einwirken, damit die Haut auch genügend von den heilenden Stoffen aufnehmen kann.