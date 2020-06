Ein Sonnenbrand kann extrem gefährlich für die Haut sein. Deshalb ist es wichtig, sie immer regelmäßig einzuschmieren und den richtigen Lichtschutzfaktor für den jeweiligen Hauttyp zu verwenden. Doch weil es oft schneller gehen kann, als man denkt, lässt sich ein Sonnenbrand manchmal einfach nicht vermeiden.

Dann muss schnell Abhilfe her, um die Haut zu beruhigen und die Verbrennungen zu pflegen.

Generell solltest du diese Dinge beachten, wenn du dich in der Sonne aufhältst:

Wiederhole das Eincremen regelmäßig

Meide die Mittagssonne

Gewöhne die Haut langsam an die Sonne

Schütze deine Augen

Schütze deinen Kopf

Diese sechs Tipps helfen bei Sonnenbrand

Achtung: Diese Hausmittel eigen sich nur bei leichtem Sonnenbrand mit Symptomen wie Juckreiz, Rötungen und Brennen. Sobald sich Blasen bilden oder du extreme Schmerzen hast, solltest du unbedingt zum Arzt gehen.

Bei Sonnenbrand gilt in erster Linie sofort raus aus der prallen Sonne und ab in den Schatten oder nach Drinnen. Wenn du mit Sonnenbrand in der Sonne bleibst, machst du es nur schlimmer.

1. Kühl duschen

Die verbrannte Haut abzukühlen kann helfen, die Schmerzen zu lindern und zudem die Entzündung zu hemmen. Kühl abduschen beruhigt die Haut. Kalte Wickel und feuchte Umschläge mit Eis können zudem mehrmals täglich auf die betroffene Stelle gelegt werden.

2. Aloe Vera Gel

Kühlende und schmerzlindernde Lotions helfen deine Haut nach einem Sonnenbrand zu beruhigen. Achte vor allem darauf, dass die Cremes keinen Alkohol enthalten und setze stattdessen besser auf natürliche Inhaltsstoffe. Aloe Vera Gel soll bei Sonnenbrand Wunder bewirken, denn der Wirkstoff der Pflanze kühlt und spendet Feuchtigkeit zugleich. Besonders bei einem Sonnenbrand im Gesicht eignet sich Aloe Vera sehr gut zur Behandlung. Wenn du eine Aloe Vera Pflanze zu Hause hast, kannst du einfach ein Stück davon abschneiden und das Gel auf dein Gesicht auftragen. Fertiges Aloe Vera Gel ist außerdem in der Apotheke erhältlich.

3. Apfelessig

Auch Apfelessig soll ein gutes Hausmittel bei Sonnenbrand sein. Die Essigsäure wirkt desinfizierend und kann bei Juckreiz helfen. Am besten sollte der Essig verdünnt werden (im Verhältnis 1:1), bevor er auf die Haut aufgetragen wird. Achtung: Ja nicht auftragen, wenn sich auf deiner Haut schon Blasen bilden, die Säure reizt die Haut dann nur zusätzlich. In dem Fall solltest du unbedingt zum Arzt gehen.

4. Kokosöl

Kokosöl versorgt die Haut mit Vitamin E und wichtigen Nährstoffen, die der Haut helfen sich zu regenerieren. Zudem kühlt es und wirkt entzündungshemmend. Die betroffenen Stellen einfach damit eincremen.

5. Joghurt

Auch Joghurt oder Quark spenden der Haut Feuchtigkeit und wirken vor allem besonders kühlend. Am besten eignen sich Joghurt- oder Quark-Wickel, um die Haut bei Sonnenbrand zu beruhigen. Auch als Gesichtsmaske bei Sonnenverbrennung können Joghurt und Quark aufgetragen werden. Wichtig ist nur, dass du die Wickel entfernst, bevor sie eintrocknen. Trockenes Joghurt oder Quark von der Haut zu waschen kann nämlich zu zusätzlichen Reizungen führen.

6. Viel trinken

Bei Verbrennungen braucht der Körper mehr Flüssigkeit als sonst. Trinke also genügend Wasser, um den Sonnenbrand auch von innen zu bekämpfen.