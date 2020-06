Sie halten sich für etwas Besseren und fühlen sich ziemlich überlegen, richtig versnobt eben.

Vor allem diese drei Sternzeichen neigen dazu, sich wie Snobs zu benehmen.

Waage

Dieses Sternzeichen ist unglaublich harmoniebedürftig und lässt sich nur selten auf Diskussionen und Streit ein. Denn sie kann ziemlich taktvoll sein. Doch es gibt auch noch eine andere Seite der Waage. Dieses Sternzeichen kann sich nämlich auch richtig versnobt verhalten. Die Waage neigt nämlich dazu, etwas eitel und oberflächlich zu sein. Deshalb nehmen andere sie oft als Snobs wahr.

Stier

Auch der Stier zählt zu den Sternzeichen, die auf andere oft versnobt wirken. Das eigentlich so bodenständige und verlässliche Sternzeichen, das immer für seine Freunde da ist, kann auch anders. Denn der Stier ist ziemlich materialistisch veranlagt und liebt es auch einfach zu genießen. Eigentlich eine gute Eigenschaft, man darf sich ruhig können! Andere, die auf diesen Lebensstil neidisch sind, sehen den Stier deshalb aber oft als Snob. Und zugegeben, im Laufe der Zeit verhält sich mancher Stier auch tatsächlich so…

Widder

Der Widder ist ein sehr selbstbewusstes und mutiges Sternzeichen. So schnell bringt ihn nichts aus der Ruhe. Allerdings neigt er auch dazu, größenwahnsinnig zu werden und hält sich oft für etwas besseres. Er liebt es, mit seinem Erfolg und seinem Besitz anzugeben und die neidischen Reaktionen der anderen zu beobachten. Dabei übersieht er allerdings oft, dass er sich so auch seine Freundschaften zerstört. Seine Eitelkeit und Überheblichkeit kommt bei anderen auf Dauer nicht gut an.