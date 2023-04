Das beliebte Spin-off rund um die Kultserie „Game of Thrones“ ist zurück! Denn die Dreharbeiten für Staffel zwei von „House of the Dragon“ sind jetzt ganz offiziell an den Start gegangen. Showrunner Ryan Condal verrät dabei auch gleich, auf welchen Cast sich Zuschauer freuen dürfen.

Doch so wie es jetzt aussieht, müssen wir uns auch von einigen Figuren verabschieden.

Und Action: Drehstart für „House of the Dragon“ Staffel zwei

Es ist gerade mal ein halbes Jahr her, seit die letzte Folge der ersten Staffel von „House of the Dragon“ lief. Das „Game of Thrones“-Spin-off erzählt eine Vorgeschichte der Kultserie und kann sich in Sachen Erfolg locker am Original messen. Zur Freude aller Fans gibt es jetzt die Bestätigung, dass Nachschub kommt! Denn die Dreharbeiten zu Staffel zwei sind bereits in Gange. Dazu teilte der offizielle Twitter-Account der Serie einen ersten Schnappschuss vom Set.

It's time to return to King's Landing.

Season 2 of #HouseoftheDragon is now in production.

„Es ist Zeit, nach King’s Landing“ zurückzukehren“, heißt es in dem Posting. Showrunner Ryan Condal verrät gegenüber dem Hollywood Reporter außerdem, welcher Cast mit dabei ist und welche Neuzugänge am Set begrüßt werden. „Wir freuen uns, wieder mit Mitgliedern unserer ursprünglichen Familie sowie neuen Talenten auf beiden Seiten der Kamera zu drehen“, so Condal. „All eure Lieblingsfiguren werden sich bald wieder zusammentun, mit ihren Armeen marschieren und auf ihren Drachen in die Schlacht reiten. Wir können es kaum erwarten, das zu teilen, was wir auf Lager haben.“

Dieser Cast ist wieder mit dabei

Bei einem der Neuzugänge handelt es sich um ein bekanntes Gesicht hinter der Kamera: Regisseur und Emmy-Preisträger Alan Taylor, der bereits am Set von „Game of Thrones“ mit dabei war. Bekannt ist er auch für die Neuauflage von „Interview mit einem Vampir“. Jetzt zeigt Taylor auch am Set von „House of the Dragon“, was er kann.

Fans dürfen sich in Staffel zwei auf ein Wiedersehen mit Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Rhys Ifans und Sonoya Mizuno freuen. Wobei Letzteres bei vielen für überraschte Gesichter sorgen wird. Denn Mizuno, die in der Serie die Rolle von Mysaria spielt, wurde am Ende von Staffel eins eigentlich das Opfer eines Hausbrandes, nachdem vermummte Handlanger ein Feuer darin verursacht haben. Bisher war ihr Schicksal ungewiss, bis jetzt!

Wie eingefleischten „House of the Dragon“-Fans mit Sicherheit aufgefallen ist, fehlen drei bekannte Namen auf der Liste der wiederkehrenden Schauspieler:innen. Etwa Graham McTavish, der Ser Harrold Westerling spielt. Zuletzt hat man ihn in Folge neun der ersten Staffel gesehen – ob er auch in der Fortsetzung noch zu sehen ist, steht nicht fest. Auch von Milly Alcock (junge Rhaenyra) und Emily Carey (junge Alicent) müssen sich die Zuseher wohl verabschieden. Denn in Staffel zwei möchte man sich auf eine ältere Version der beiden fokussieren.

Wann kommt Staffel zwei?

Auch wenn die Dreharbeiten bereits begonnen haben, sollten sich Fans der Serie nicht allzu sehr daruf freuen, dass es schon bald Nachschub gibt. Denn aufgrund der sehr aufwendigen Produktion, ist mit dem Staffelstart erst im Sommer oder sogar Herbst 2024 zu rechnen. Im deutschsprachigen Raum könnt ihr die neuen Folgen dann wie gewohnt auf Sky bzw. Wow ansehen.