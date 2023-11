Rapperin Shirin David springt am Wochenende kreischend vor Freude in die Luft. Grund dafür: Profi-Fußballer Erling Haaland lässt ihr eine persönliche Videobotschaft zukommen. Ob es sich hierbei um einen Annäherungsversuch handelt? Nicht wirklich.

Das steckt eigentlich hinter der Videonachricht.

Shirin David ist fassungslos

Es ist keine Seltenheit, dass Shirin Davids Social-Media-Auftritt für viel Traffic sorgt. Doch dieses Mal erreicht das Ganze ein anderes Level: Der bekannte Manchester City Fußballspieler Erling Haaland hat der 28-Jährigen nämlich eine Videobotschaft zukommen lassen, in der er ihr alles Gute für ihre aktuelle Tour wünscht. Das Video teilte sie am Samstag auf ihrem Instagram und TikTok-Account. Außerdem ist in dem Videozusammenschnitt Shirins Reaktion auf Haalands Botschaft zu sehen. Ihre Freude ist groß: Kreischend läuft sie durch den Backstage-Bereich, zeigt das Video den Anwesenden vor Ort, macht dabei Luftsprünge und sagt „I look like him“.

Der Insider hinter der Videobotschaft

Doch wer jetzt denkt, bei dem Video handelt sich nicht um einen Flirtversuch, der liegt falsch. Der eigentliche Hintergrund für die Botschaft – und Shirins Freudensprünge – ist super lustig! Denn in einer vergangenen Folge von „The Voice of Germany 2023“, in der Shirin als Jury-Mitglied sitzt, sagte sie: „Ich sage ja immer, ich will unbedingt ein Foto mit Haaland. Ich finde, ich sehe ungeschminkt 1:1 aus wie er.“ Dieser Vergleich sorgte nicht nur in der Show für großen Lacher, sondern auch auf Social Media. In den Kommentarspalten wurde die Rapperin für diese Aussage gefeiert. Eine Nutzerin auf Instagram kommentierte sogar: „Ja macht mal Doppelstuhl mit ihm“. Das wäre doch mal ein Iconic Duo, oder nicht?

„Mein verlorener Bruder“

Es scheint so, als hätte Fußballstar Haaland von Shirins Vergleich gehört haben und schickte ihr daraufhin eine Videonachricht. Sie taggt den Fußballer in ihrem Instagram-Posting und bedankt sich in der Caption mit folgenden Worten: „@erling.haaland mein verlorener Bruder ich danke dir von ganzem Herzen für dieses unfassbar liebe Video“. Das Video hat auf Instagram bereits 3,1 Millionen und auf TikTok 3,4 Millionen Aufrufe. In den Kommentarspalten wird die Ähnlichkeit von beiden heiß diskutiert, vor allem aber auch deshalb, weil die 28-Jährige im Video ein ungeschminktes Foto von sich zeigt. Einige stellen sich sogar die Frage, wie wohl ein gemeinsames Baby von Shirin und Erling aussehen würde. Ob den Fans diese Frage eines Tages beantwortet wird? Das steht wohl in den Sternen …