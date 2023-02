Wir haben uns zwar immer noch nicht ganz von dem dramatischen Staffelfinale von „House of the Dragon“ erholt; eine zweite Staffel kann aber dennoch nicht früh genug kommen. Wie bald die Drachen wieder durch Westeros fliegen, verrät jetzt HBO Chef Casey Bloys.

Und so viel sei gesagt: wir müssen uns wohl noch ein bisschen gedulden.

Wie geht es in „House of the Dragon“ weiter?

Wird Rhaenyra am Verlust ihres Sohnes zerbrechen? Übt sie Rache an ihrem eigenen Halbbruder und kann sie doch noch den Eisernen Thron besteigen? Die erste Staffel von „House of the Dragon“ hat einige Fragen hinterlassen, die Fans unbedingt beantwortet bekommen wollen.

Denn das Prequel zu „Game of Thrones“ sorgte im vergangenen Jahr für einen der größten Serienhits des Jahres und ließ den Hype rund um Westeros, Drachen und Fantasy wieder aufleben. Kein Wunder also, dass die Hoffnung auf eine baldige zweite Staffel groß ist.

Gegenüber „Variety“ äußert sich jetzt auch der HBO Chef Casey Bloys zu der zweiten Staffel – und gibt einen ersten Hinweis, wann die neuen Folgen da sein könnten. Denn laut ihm sei es eine „gute Vermutung“, dass wir schon im kommenden Jahr die zweite Staffel sehen.

Zweite Staffel „House of the Dragon“ im Sommer 2024?

Doch ganz genau festlegen will er sich nicht. Ein offizielles Startdatum verrät er deshalb auch nicht. Nur einen weiteren Hinweis gibt er: Denn Bloys nennt es eine „gute Vermutung“, dass die Serie nicht mehr für die Emmy-Saison 2024 in Frage kommt. Diese Saison, die voraussetzt, welche Shows für die Emmy-Nominierungen in Frage kommen, endet am 31. Mai 2024. Ein Release der zweiten Staffel könnte also erst ab Sommer 2024 in Frage kommen.

Denn für Bloys zählt bei der neuen Staffel nur eines: „Meine Philosophie ist, dass ein gutes Drehbuch an erster Stelle steht“, so der HBO Boss. „Ich mache das nicht, weil ich jedes Jahr einen oder zwei Filme haben will. Ich möchte es auf der Grundlage von Drehbüchern machen, die uns begeistern.“ Wir müssen uns also vielleicht noch ein bisschen gedulden, bis es Neues aus Westeros gibt.

Doch unabhängig von der Prequel-Serie gibt Bloys auch Einblicke in weitere Spin-Offs. Denn wir erinnern uns: immer wieder gab es in den vergangenen Monaten Schlagzeilen, die weitere „Game of Thrones“-Ableger verkündeten. Darunter ist auch ein Spin-Off über Jon Snow, das derzeit noch in der Entwicklungsphase ist. Da stellt sich natürlich die Frage, wie groß das von Autor George R. R. Martin geschaffene Universum noch wird.

Weitere Projekte in Arbeit

Doch auch hier warnt Bloys, nicht allzu voreilige Schlüsse zu ziehen. Denn von einem XXL-Franchise mit unzähligen Ablegern will er offensichtlich nichts wissen. „Um ‚House of the Dragon‘ als Nachfolger von ‚Game of Thrones‘ zu bekommen, haben wir eine Menge Serien entwickelt, einen Pilotfilm gedreht, eine Reihe von Drehbüchern entwickelt und ‚House of the Dragon‘ bekommen“, erinnert er sich.

Für dieses eine Projekt gab es also zahlreiche verschieden Anläufe und offenbar auch einige andere Ideen, die es nicht auf die Leinwand geschafft haben. „Um das noch einmal zu machen, braucht man den gleichen Aufwand. Man muss eine Menge Dinge entwickeln, Dinge ausprobieren. Man weiß nie, was funktionieren wird. Und genau das tun wir derzeit“, versichert Bloys gegenüber „Variety“.

Offenbar sind also mehrere Ideen gerade in Arbeit. Wie viele Serien, Filme oder andere Projekte letztlich tatsächlich veröffentlicht werden, kann Bloys aber einfach noch nicht sagen. Er sei jedoch „offen für jede“ Anzahl, „solange wir ein gutes Gefühl bei den Drehbüchern und den Aussichten für eine Serie haben.“