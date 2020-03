Jetzt, wo wir von zu Hause aus arbeiten, lernen und studieren und auch am Wochenende zum Tanzen nicht mehr die Wohnung verlassen sollten, stellt sich für viele Frauen die Frage: Muss ich noch meinen BH tragen?

Denn viel bewegen tun wir uns aufgrund der Corona-Krise sowieso nicht. Doch was ist eigentlich gesünder? Mit oder ohne BH?

Ohne BH während der Corona-Isolation?

Ob Corona-Krise oder nicht: Immer mehr Frauen entscheiden sich dazu, keinen BH mehr zu tragen. Besonders Frauen mit kleineren Brüsten sehen oftmals keinen Sinn dahinter, sich unter dem T-Shirt mit einer weiteren Schicht Unterwäsche einzuschnüren. Doch wie bei so vielen Themen sind die Meinungen hier gespalten. Denn wiederum andere sehen den BH als unterstützend. Vor allem bei alltäglichen Bewegungen oder beim Sport halte er die Brust in Form und verhindere Hautreizungen.

Wiederum andere wollten vielleicht immer schon einmal ausprobieren, ohne Büstenhalter rumzulaufen, hatten aber aufgrund des Alltags-Stresses nie die Gelegenheit. Die Zeit während der Ausgangsbeschränkungen bietet sich da immerhin ideal an, um endlich einen Selbstversuch zu starten.

Sollten wir unsere Büstenhalter verbrennen?

Was sagt denn nun die Wissenschaft darüber, ob wir BH tragen sollten oder nicht? Diese scheint leider genauso gespalten, wie die Meinungen über das Thema. So testete etwa der französische Sportmediziner Jean-Denis Rouillon an 320 Probandinnen, was für Auswirkungen der Verzicht des BHs auf deren Brustgewebe haben kann. Er beobachtete dabei, dass sich bei fast allen Trägerinnen das Muskelgewebe straffte. Zudem hätten die Testpersonen keine Rückenschmerzen mehr und bekamen auch besser Luft. Teilweise hoben sich die Brüste sogar an. Auch die Brustwarzen wären in einigen Fällen nach oben gewandert. Bevor sich jetzt allerdings alle Frauen, die mit ihren Büstenhaltern und einem einsatzbereiten Feuerzeug vor dem Laptop sitzen, zu früh freuen: Die Probandinnen der Studie hatten vorwiegend kleine Körbchengrößen zwischen B uns C.

Rouillon räumte sogar selbst ein, dass Schwangere, Übergewichtige oder ältere Frauen nicht auf einen BH verzichten sollten. Auch die Größte der Brust spielt eine Rolle. Denn je größer und schwerer die Brust, desto hilfreicher kann ein BH sein.

Ist ein BH schädlich?

Rund um den BH gibt es viele hartnäckige Gerüchte. Beispielsweise soll er nicht nur das Brustgewebe schlaffer machen, sondern auch noch krebserregend sein. Doch tatsächlich gibt es keinen Zusammenhang zwischen einem gutsitzenden BH und irgendwelchen Erkrankungen. Dennoch sollte man darauf achten, dass der BH auch wirklich gut sitzt.

Wer dennoch die Zeit in Quarantäne nutzen möchte, um endlich herauszufinden, wie es ist, oben ohne herumzulaufen, kann das gerne tun. Denn auch wenn es keine eindeutige Antwort darauf gibt, was gesünder wäre, so bleibt es doch unsere Entscheidung, wie wir herumlaufen. Ob zu Hause oder auf der Straße.