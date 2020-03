Ein YouTube-Tutorial hier, ein Home Workout da, Kleiderschrank aufräumen und nebenbei auch noch Wohnung putzen. Während die einen lieber eine Auszeit genießen, nutzen die anderen die Zeit in der Quarantäne und sind plötzlich extrem produktiv.

Vor allem diese drei Sternzeichen gehören dazu. (PS: An alle Couchpotatos, auch das ist in der Quarantäne-Zeit VÖLLIG OK!!!)

Löwe

Egal ob es um die Arbeit oder die Freizeit geht, der Löwe ist immer unglaublich produktiv. Denn er redet nie lange um den heißen Brei, sondern macht einfach. Wenn er sich etwas in den Kopf setzt, dann zieht er das auch durch.

Widder

Der Widder muss ständig in Bewegung sein und findet immer wieder neue Wege, um sich in der Quarantäne zu beschäftigen und abzulenken. Seine Strategie: er setzt sich gewisse Ziele und die will der Widder unbedingt erreichen. So vergeht die Zeit in der Selbst-Isolation um einiges schneller.

Steinbock

Der Steinbock ist ein Organisationstalent und das zeigt sich auch während der Quarantäne. Denn obwohl er alleine zu Hause sitzt und nicht vor die Türe darf, wird im garantiert nicht langweilig. Er findet sich schon unzählige Dinge, die er in den eigenen vier Wänden machen darf. Und seine größte Freude bereitet im sowieso sein Home Office, denn endlich kann er ungestört arbeiten und noch produktiver sein als sonst.

Skorpion

Auch der Skorpion zählt zu jenen Sternzeichen, die sehr produktiv sind. Er hält sich vor allem im Home Office an Zeitangaben, gibt seine Projekte pünktlich ab und lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Und auch in seiner Quarantäne-Freizeit ist der Skorpion ziemlich produktiv. Seine Wohnung ist so sauber wie noch nie und YouTube-Workouts gehören plötzlich zu seiner neuen Tagesroutine.

Fische

Produktivität und Zuverlässigkeit beschreiben auch Fische besonders gut. Dieses Sternzeichen will immer das Beste sein und alles richtig machen. Deshalb ist es auch in der Quarantäne so unglaublich produktiv. Und obendrein will es auch für seine Freunde etwas tun. Fische organisieren zum Beispiel regelmäßige Video-Chats mit Freunden und lassen sich auch für ihre BFFs lustige Ablenkungen einfallen.