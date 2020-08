Polizisten entdeckten bei einer Kontrolle einen Transporter mit hundert Welpen und einige Katzenbabys im Innenraum. Einige von ihnen waren in einem sehr schlechten Zustand.

Die Tiere waren noch viel zu jung und zu schwach für eine so lange Reise.

Transporter mit 100 Welpen gestoppt

Am Sonntag fanden Polizisten auf der A8 bei einer Fahrzeugkontrolle eines Transporters fast hundert Welpen. Die Fahrer kamen laut der Polizei aus der Slowakei und waren auf dem Weg nach Spanien. Der Transporter war vollgestopft bis unters Dach mit Käfigen, in denen ungefähr 100 Hundewelpen und auch ein paar Katzenbabys waren. Einige der Tiere waren in einem so schlechtem Zustand, dass sofort eine Tierärztin gerufen wurde.

Einige Welpen waren in keinem guten Zustand

Der Transport der Tiere war nicht illegal, denn die Fahrer hatten spezielle Papiere und die Tiere waren gechippt. Dennoch waren einige der Tiere in einem sehr schlechten Zustand. Denn sie waren einfach noch zu jung und zu schwach für eine solche Reise. Deshalb wurden die Tiere krank, bekamen Durchfall und waren teilweise auch von Parasiten befallen. Obwohl der Transport der Tiere legal war, überredete die Amtstierärztin die Fahrer zumindest die 27 erkrankten Tiere im ortsansässigen Tierheim unterzubringen. Dort werden sie nun in Quarantäne behandelt und einige Wochen lang aufgepäppelt, bis sie stark genug sind, um ein neues Zuhause zu finden.