Seit seinem öffentlichen Rechtsstreit gegen seine Ex-Frau Amber Heard, in dem er auch als „Frauenschläger“ betitelt wurde, gab es für Johnny Depp keine Filmrollen mehr. Doch jetzt könnte das Comeback auf den einst so gefeierten Hollywoodstar warten – jedoch in Europa!

Denn für einen französischen Film soll Depp in die Rolle von König Ludwig XV. schlüpfen.

Johnny Depp, der gefallene Hollywoodstar

Der erbitterte Rosenkrieg zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard hatte heftige Konsequenzen: Dem Schauspieler warf man immer wieder vor, er sei gewalttätig. Dadurch hat ihn Hollywood eiskalt fallen lassen. Da half auch ein Rechtsstreit nichts, den der 58-Jährige gegen die Medien führte, die ihn als „Frauenschläger“ bezeichneten. Das Urteil eines Richters in Großbritannien: Diese Bezeichnung ist erlaubt! Es dauerte nicht lange, bis Depp seine gefeierte Rolle als Grindelwald in „Phantastische Tierwesen 3“ verlor und durch den Dänen Mads Mikkelsen ersetzt wurde.

Auch die weltberühmte „Fluch der Karibik“-Reihe soll in Zukunft angeblich ohne den US-Schauspieler auskommen. Sein letztes größeres Engagement war der Film „Minamata“, den Johnny Depp bereits Anfang 2019 gedreht hat und der dann im Februar 2020 Premiere auf den Filmfestspielen in Berlin feierte. In den deutschsprachigen Kinos war der Streifen jedoch nie zu sehen (daran könnte aber auch die Corona-Pandemie Schuld sein). Doch jetzt, drei Jahre später, hat der Schauspieler offenbar eine neue, große und bedeutende Rolle ergattert. Er soll Frankreichs König Ludwig XV. verkörpern. Das berichtet zumindest das Branchenmagazin Variety.

Großes Comeback als König?

Laut dem US-Magazin soll die französische Schauspielerin und Regisseurin Maïwenn Le Besco („Poliezei“) Johnny Depp die neue Rolle angeboten haben. Der Fokus des Films liegt auf dem ehemaligen König Frankreichs, Ludwig XV. und einer seiner Mätressen, Marie-Jeanne Bécu alias Jeanne du Barry (gespielt von Maïwenn selbst). Ein kurzer Blick in die Geschichte Frankreichs: Ludwig wurde bereits im zarten Alter von fünf Jahren zum König ernannt und regierte sein Land danach fast sechs Jahrzehnte lang. In den Anfangszeiten war der Adelige bei seinem Volk äußerst beliebt und erhielt sogar den Spitznamen „Der Vielgeliebte“.

Doch dann sorgte der König immer wieder für Kontroversen, in dem er eine ziemlich freizügigen Lebenswandel hinlegte und damit auch seine Familie und den französischen Adel verärgerte. Marie-Jeanne Bécu war nur eine von Ludwigs außerehelichen Affären. Sie gehörte aber wohl zu den spannendsten Personen, die der König jemals getroffen hat. Bis zu seinem Tod überschüttete er seine heimliche Liebe mit Geschenken und sorgte damit auch für einen großen Skandal. Die Folge: Sein neuer Spitzname „Der Ungeliebte“. Böse Zungen behaupten ja, im entferntesten Sinne ein paar kleine Parallelen zu Johnny Depps Leben und Karriere darin zu erkennen…

Die Dreharbeiten zu dem noch namenlosen Film-Projekt sollen bereits im Sommer 2022 im Schloss von Versailles beginnen. Mit der Premiere des historische Streifens könnte dann im Lauf des Jahres 2023 zu rechnen sein. Durch die Regie von Maïwenn hat der Film außerdem sehr gute Chancen, auf den Filmfestspielen von Cannes gezeigt zu werden. Denn bei dieser hochkarätigen Veranstaltung hat die Französin bereits mehrfach ihre neuen Werke präsentiert.