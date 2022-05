Der erste Teil des Comedy-Thrillers „Nur ein kleiner Gefallen“ hat für gemischte Gefühle gesorgt und war dennoch extrem erfolgreich. Für alle, die den Film toll fanden, gibt es jetzt Good News! Denn es kommt eine Fortsetzung mit den beiden Stars Blake Lively und Anna Kendrick.

Besonders spannend ist hier die Frage, was aus den beiden ehemaligen Freundinnen im Film geworden ist …

Blake Lively und Anna Kendrick im zweiten Teil von „Nur ein kleiner Gefallen“ dabei

Es ist ein klassischer Fall von: Wir haben nie danach gefragt, nehmen es aber sehr gerne in Kauf. Die Fortsetzung von „Nur ein kleiner Gefallen“ steht in den Startlöchern und hier kommt alles, was wir jetzt schon darüber wissen! Fix ist, dass die beiden Hauptdarstellerinnen Blake Lively und Anna Kendrick wieder mit dabei sind. Und auch der Regisseur aus dem ersten Teil, Paul Feig, ist erneut am Start.

Über die Handlung und darüber, wann die Fortsetzung des Comedy-Thrillers erscheint, ist aber noch nichts bekannt. Wer es vergessen hat: Im ersten Teil ging es um Mami-Bloggerin Stephanie (Anna Kendrick), die sich mit der mysteriösen und Martini-liebenden Emily (Blake Lively) anfreundet. Doch plötzlich verschwindet Emily und Stephanie stößt immer wieder auf Hinweise, durch die sie einem dunklen Geheimnis auf die Spur kommt.

I have another simple favor to ask… https://t.co/O16TrYlcGh — A Simple Favor (@ASimpleFavor) May 11, 2022

Fans flippen aus

Als „Nur ein kleiner Gefallen“ im Jahr 2018 erschienen ist, waren die Meinungen gespalten. Die einen feierten den satirischen Film, andere waren ganz und gar nicht begeistert und konnten vor allem mit dem Ende absolut nichts anfangen. Aber darum geht es doch eigentlich gar nicht – denn tatsächlich ist es doch die schauspielerische Chemie zwischen Anna und Blake, die den Film ausmacht – und natürlich auch die stylischen Hosenanzüge von Lively!

Auf Twitter könnten die Reaktionen auf die Fortsetzung aber nicht eindeutiger sein. Denn Fans des Film flippen gerade total aus und können es gar nicht mehr erwarten, bis sie ihr favorite Schauspielduo endlich wieder gemeinsam auf der Leinwand bestaunen können.

GET OUT NO WAY😭 — c 🌙 still mourning. (@charbishopp) May 11, 2022

I can’t wait, I’m screaming right now 🍸🤩 — Blake Lively Brasil ▪︎ Fansite (@BlakeLivelyBR) May 11, 2022

Yas!!! Finally! This is very exciting! ❤️‍🔥 — Blake Lively Updates (@blakelivelyf) May 11, 2022

Eine Sache wird bei der Fortsetzung besonders spannend: Wie wird das Verhältnis zwischen den kurzzeitigen BFFs Stephanie und Emily sein? Achtung Spoiler: Immerhin hat Stephanie das Mordgeständnis von Emily aufgezeichnet und verbreitet. Und Emily ist am Ende von einem Auto überfahren worden, bevor sie hinter Gitter gekommen ist. Wird sie sich an der Videobloggerin rächen?

Habt ihr das Ende verstanden? Ja klar! Nein, überhaupt nicht …

