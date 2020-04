Aufgrund der anhaltenden Ausgangsbeschränkungen verbringen wir die meiste Zeit gerade zu Hause. Das Gute ist allerdings, dass wir so viel faulenzen dürfen, wie wir möchten und Homeoffice sogar vom Bett aus betreiben können. Manche können auf Sport in der Quarantäne allerdings absolut nicht verzichten.

Faul sein kommt für diese drei Sternzeichen nämlich gar nicht infrage. Denn sie nutzen die Quarantäne, um durch tägliche Home-Workouts neue Energien zu sammeln.

1. Löwe

Der Löwe muss immer beschäftigt sein. Aufgrund seines ehrgeizigen Charakters steht es für ihn zudem außer Frage, auch in der Quarantäne Sport zu betreiben. Um gut in den Tag zu starten, hüpft der Löwe bereits aus den Federn, sobald sich die ersten Sonnenstrahlen zeigen. Seine sportliche Betätigung besteht derzeit aus einer täglichen Yoga-Session. Diese teilt er auch gerne mit seinen Anhängern in Form eines Instagram-Livestreams.

2. Widder

Stillstehen ist für dieses Sternzeichen keine Option. Denn der Widder muss ständig in Bewegung sein und sich aktiv mit verschiedenen Dingen beschäftigen. Seine Quarantäne nutzt er derzeit dazu, um sich neue Lebensziele zu stecken und über seine Vergangenheit zu reflektieren. Am besten gelingt ihm das beim Sport. Doch eine beruhigende Meditationsrunde ist nichts für den energiegeladenen Widder. Denn er benötigt ein intensives und abwechslungsreiches Workout-Programm, um zu Hause zu Hochtouren aufzulaufen.

3. Skorpion

Pilates, Yoga, Cardio. Mit diesen Tätigkeiten vertreibt sich der Skorpion in der Quarantäne seine Langeweile. Denn eine Ausgangssperre als Ausrede zu benutzen, um den Sport ausfallen zu lassen, kommt für ihn nicht infrage. Ständig möchte er seine persönlichen Höchstleistungen übertrumpfen und sich neuen Herausforderungen stellen – auch zu Hause. Damit er sich allerdings nicht allzu überanstrengt gönnt er sich in seinem sportlichen Tagesprogramm auch kurze Ruhepausen.