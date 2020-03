Zurzeit müssen wir unser soziales Leben aufgrund der Ausgangssperre stark einschränken, um gemeinsam zur Bekämpfung des Coronavirus beizutragen. Doch manchen fällt das leichter als anderen.

Vor allem diese drei Sternzeichen haben ein großes Problem damit, nicht aus dem Haus gehen zu können.

Löwe

Der Löwe liebt die Aufmerksamkeit und braucht seine Bühne. Wegen der Ausgangssperre plötzlich nicht mehr unter Leute zu können und nicht im Mittelpunkt zu stehen, fällt ihm extrem schwer. Er ist unglaublich sozial und gerne unter Menschen und genau das fehlt ihm gerade enorm. Schon mehr als einmal hat er überlegt, Freunde zu besuchen. Doch die Vernunft siegt! Jetzt unter Leute zu gehen ist absolut nicht das Richtige. Soziale Kontakte vermeiden und abwarten heißt die Devise.

Schütze

Auch der Schütze hat so seine Probleme mit der Ausgangssperre. Denn auch er ist, wie der Löwe, ein sehr geselliger Mensch. Er liebt das Abenteuer, ist bekannt für seine Spontanität und seine Unternehmungslust. Sobald er mit Freunden unterwegs ist, zieht er alle in seinen Bann. Und dieses Bad in der Menge fehlt dem Schützen total. Denn er braucht es fast so sehr, wie die Luft zum Atmen. Doch auch er weiß, alleine zu Hause zu bleiben ist im Moment einfach die vernünftige und richtige Entscheidung.

Widder

Ähnlich geht es auch dem Widder. Dieses Sternzeichen ist unglaublich ehrgeizig und setzt sich stets Ziele, die es zu Hundert Prozent umsetzen will. Doch einige seiner Projekte müssen wegen der Ausgangssperre gerade pausieren. Und damit kommt der Widder nur ganz schwer klar. Er ist unruhig, rastlos und vor allem extrem ungeduldig. Deshalb kann er es kaum noch erwarten, bis endlich wieder alles vorbei ist und er voll durchstarten kann. Bis dahin müssen die eigenen vier Wände reichen. Und zum Glück gibt’s da ja auch so einige Projekte, denen er sich widmen kann.