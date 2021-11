Kanye West, der offiziell inzwischen nur noch Ye heißt, soll bereits seit einer Weile eine neue Frau an seiner Seite haben. Am vergangenen Wochenende zeigt sich der Rapper nun das erste Mal auch öffentlich mit dem 22-jährigen Model und heizt so die Gerüchteküche an.

Die beiden hatten ihren ersten gemeinsamen Auftritt bei einem Basketballspiel in Minneapolis.

Ye soll 22-jähriges Model daten

Wir erinnern uns: Erst vor wenigen Tagen hat sich Kanye West, pardon Ye persönlich zur Trennung von Kim Kardashian und einer potenziellen Versöhnung geäußert. Und die Aussagen des Rappers, die er während eines Interviews für den Podcast „Drink Champs“ machte, überraschen. Denn: Er scheint der Meinung zu sein, dass eine Scheidung alles andere als beschlossene Sache sei. Ganz unverblümt sagt er: „Kim ist immer noch meine Ehefrau.“ Und beharrt darauf, dass er die Scheidungspapiere „noch gar nie gesehen“ habe.

Naja Ye scheint sich nun aber schon nach andere Optionen umzusehen. Denn der Rapper wurde in letzter Zeit immer öfters mit einem 22-jährigen Model namens Vinetria gesichtet. Und man muss zugeben: Eine gewisse Ähnlichkeit zu seiner Ex Kim ist da.

Erster gemeinsamer Auftritt

Ein Insider verriet der „New York Post“, dass der 44-Jährige ein Verhältnis mit dem Model hat: „Die beiden haben schon seit einiger Zeit etwas am Laufen.“ Zuerst habe alles ganz unverbindlich begonnen, weiß der Insider: „Sie trafen sich immer wieder mal zum Sex“, erklärte dieser. Mittlerweile habe sich die Affäre aber in eine ernsthaftere Beziehung verwandelt.

Die beiden haben sich am Wochenende sogar bei einem Basketballspiel in Minneapolis erstmals gemeinsam gezeigt. Zusammen genossen sie vor den Kameras der Fotografen das Spiel in der ersten Reihe. Außerdem soll Vinetria Ye mit zu einem Interview nach Miami begleitet haben. Geäußert hat sich der Rapper bisher aber noch nicht zu seiner vermeintlichen neuen Liebe.

Reaktion auf Kims Romanze mit Pete Davidson?

Die Frage, die sich Internet-User nun stellen: Ist der gemeinsame Auftritt eine Reaktion auf Kims neues Liebesglück? Der Kardashian-Clan soll laut „New York Post“ überzeugt sein, dass der sonst sehr auf seine Privatsphäre bedachte West nur einen einzigen Grund hatte, Vinetria so öffentlich zu präsentieren: Kims Techtelmechtel mit Pete Davidson. Kim soll den beliebten Comedian schon seit einiger Zeit daten. Zuletzt wurden die beiden Händchenhaltend in einem Freizeitpark gesichtet. Ein Freund wird zitiert: „Alle Kardashians machen sich Sorgen, wie Kanye darauf reagieren wird, dass Kim so viel Zeit mit Pete verbringt. Er will nämlich in Wirklichkeit nichts mehr, als sie zurückhaben. Die Nachricht von Kims neuer Romanze wird ihm sehr zu schaffen machen.“