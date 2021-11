Lange mussten wir auf Updates zum Starttermin der neuen Staffel von „Stranger Things“ warten. Jetzt ist es endlich so weit. Im Sommer 2022 geht die Gruselserie weiter und der neue Trailer verrät so einiges über die Handlung.

Die Dreharbeiten wurden wegen der Covid-Maßnahmen in die Länge gezogen.

Das verrät der neue Trailer über die 4. Staffel von „Stranger Things“

Wenn wir dem neuen Trailer Glauben schenken dürfen, dann spielt die neue Handlung im Frühling des Jahres 1986. Etwa eineinhalb Jahre nach den Ereignissen in Staffel 3. Wir erinnern uns noch, dass Eleven, gespielt von Millie Bobby Brown, gemeinsam mit der Familie Byers von Hawkins nach Kalifornien weggezogen ist. Im Trailer scheint sie nun ein recht normales Teenager-Leben zu haben. Mit Mike führt sie eine Fernbeziehung; regelmäßig hält sie ihn mit Briefen auf dem Laufenden. Doch darin schönt sie ihr Leben und ist nicht ganz ehrlich, was ihren Alltag betrifft. Denn in Wahrheit fällt es ihr in der neuen Highschool schwer, Anschluss zu finden, und sie muss mit nervigen Mitschülern kämpfen.

Aber die Schule und ihre Probleme rücken sehr schnell in den Hintergrund. Man sieht im neuen Trailer zwar keine Monster, doch die Regierung rückt mit schwerer Munition an und wir sehen die ein oder andere Explosion. Was kommt da wohl auf Eleven & Co zu?

Starttermin von Staffel 4

Ein genaues Datum zur neuen Staffel von Stranger Things gibt es zwar noch nicht, aber immerhin wissen wir, dass es nächsten Sommer endlich so weit sein wird. Ein paar Monate müssen wir uns also noch gedulden, in der Luft hängen wir zum Glück aber nicht mehr. Außerdem verspricht der neue Trailer eine spannende Handlung, auf die es sich definitiv zu warten lohnt.