„Spanx“-Gründerin Sara Blakeley bekam für den Teilverkauf ihres erfolgreichen Unterwäsche-Unternehmens satte 1,2 Milliarden Dollar. Zur Feier des Verkaufs schenkt sie jedem ihrer Angestellten zwei Erste-Klasse Flugtickets und dazu jeweils 10.000 Dollar Urlaubsgeld.

Ihre Angestellten konnten sich bei der Verkündung vor Begeisterung kaum halten.

„Spanx“-Gründerin belohnt ihre Angestellten für harte Arbeit

Das Unterwäsche-Unternehmen und die Gründerin von Spanx haben derzeit so einiges zu feiern. Wieso? Der Teilverkauf des Unterwäsche-Labels. Knapp 1,2 Milliarden Dollar bekam Inhaberin Sara Blakeley von US-Finanzinvestor Blackstone für Anteile an der erfolgreichen Firma, die sie vor 21 Jahren gegründet hatte. Genug Grund also für die Unternehmerin, um mit ihren Angestellten gebührlich zu feiern. Bei der Party lässt die CEO dann eine Bombe platzen, mit der niemand gerechnet hatte. Auch auf ihrem Instagram-Kanal teilt sie das Video mit der Überraschung und macht damit nicht nur ihre Mitarbeiterinnen sprachlos.

In dem Video hält sie eine ausgiebige Ansprache, in der sie zunächst hervorhebt, dass es gerade eine aufregende Zeit für Unternehmerinnen und Frauen sei. Außerdem bedankt sie sich bei allen Beteiligten an dem Label, die es so groß und erfolgreich gemacht haben. Laut Sara wäre ohne die gute Arbeit ihrer Mitarbeiterinnen der weltweite Erfolg nämlich niemals möglich gewesen. Nach ihrer ausgiebigen Ansprache dreht die Spanx-Gründerin dann langsam an einem weißen Globus. „Ich drehe den Globus, um diesen Moment zu feiern“, sagt die Gründerin. „Ich habe jedem von euch zwei Erste-Klasse Flugtickets gekauft“ und das für ein beliebiges Ziel auf der ganzen Welt. Als wäre das nicht schon Anerkennung genug, fügt sie hinzu: „Wenn ihr unterwegs seid, wollt ihr vielleicht zu einem wirklich schönen Abendessen oder in ein wirklich schönes Hotel – und deshalb bekommt ihr alle jeweils 10.000 Dollar.“

Ihre Angestellten sind fassungslos

Kein Wunder, dass sich ihre Mitarbeiterinnen vor Jubel kaum halten können. Einigen von ihnen laufen die Freudentränen über die Wangen. Ungläubig und kopfschüttelnd stehen die Mitarbeiterinnen auf der Party und können ihr Glück noch überhaupt nicht fassen. Den Titel der besten Chefin hat sich die Amerikanerin damit wohl redlich verdient!