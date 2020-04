Während manche Menschen nur wenig brauchen, um glücklich zu sein, haben andere wiederum sehr hohe Ansprüche. Der Umgang mit ihnen ist alles andere als einfach. Besonders vier Sternzeichen ändern oft ihre Meinung und haben ständig irgendwas zu meckern.

Diese Sternzeichen sind extrem kompliziert:

Wassermann

Der Wassermann ist sehr kühl und distanziert. Es ist schwierig mit ihm eine Beziehung aufzubauen. Seine eigenen Gefühle stehen für ihn immer an vorderster Stelle. Es ist sehr schwer, einen Wassermann von sich zu überzeugen. Zudem ist das Sternzeichen sehr intelligent. Es wird daher schnell ungeduldig, wenn es jemandem etwas erklären müssen. Wassermänner sind daher sehr unangenehme Gesprächspartner.

Widder

Der Widder liebt das Abenteuer, ist sehr dynamisch und ehrgeizig. Dabei ist das Sternzeichen aber auch extrem egoistisch, was die Zusammenarbeit mit ihm sehr schwierig macht. Zudem arbeitet der Widder nur auf Lob hin, egal ob im Beruf oder im Privatleben. Bekommt er einmal nicht die seiner Meinung nach verdiente Anerkennung, kann er schnell unausstehlich werden.

Zwilling

Der Zwilling hat mehrere Persönlichkeiten, was ihn zu einem sehr komplizierten und schwer durchschaubaren Wesen macht. Dieser innere Konflikt belastet das Sternzeichen selbst und auch seine Mitmenschen. Wer Pläne mit einem Zwilling hat, kann sich auf eine schwierige Angelegenheit einstellen.

Skorpion

Skorpione sind ehrlich und zuverlässig. Doch sie tun nichts, wovon sie nicht auch einen Vorteil haben. Das Sternzeichen weiß eben ganz genau, was es will und nimmt es sich auch. Dabei nimmt es aber überhaupt keine Rücksicht auf andere. Zudem kann der Skorpion ganz schön besserwisserisch und nachtragend sein. Das macht es schwer, sich in einer Beziehung weiterzuentwickeln. Auch die Kommunikation mit dem Skorpion kann mitunter ganz schön kompliziert sein.