Manche Sternzeichen können es einfach nicht ertragen, auch einmal im Unrecht zu sein. Sie wollen immer alles bekommen, was sie möchten. Diese drei Sternzeichen sind extrem dickköpfig.

Mit diesen Menschen bringt eine Diskussion nur sehr wenig.

Stier

Dass Stiere stur sind, ist den meisten bekannt. Wie dickköpfig sie werden, zeigt sich aber vor allem in Streitsituationen. Denn Stiere geben einfach nie nach. Auch in Situationen, in denen sie eigentlich genau wissen, dass sie im Unrecht sind, beharren die Stiere auf ihrer Meinung und riskieren schon einmal eine riesige Auseinandersetzung mit dem Gegenüber.

Deshalb gilt beim Streit mit Stieren: Ruhe bewahren und auch einmal nachgeben. Denn hier bringt es wirklich nichts, auf der Wahrheit zu beharren. Denn Kompromisse kommen für den Stier einfach nicht in Frage.

Steinbock

Steinböcke verfallen schnell in einen Tunnelblick. Wenn sie sich ein Ziel gesetzt haben, kommt ihnen so schnell nichts in die Quere. Sie fokussieren sich auf diese eine Sache und arbeiten so hart und so lange, bis sie sie erreicht haben. Das macht die Steinböcke hin und wieder auch extrem dickköpfig. Denn auch wenn das Umfeld dazu rät, endlich aufzuhören oder klarstellen will, dass ein Zeil einfach nicht erreicht werden kann, bleiben sie stur und beharren auf ihren Plänen.

Denn aufgeben gibt es für sie einfach nicht. Das kann für den Steinbock aber vor allem im Privatleben große Verluste bedeuten. Denn durch den extremen Fokus auf eine Sache gehen andere Dinge schnell verloren.

Löwe

Löwen sind sehr leidenschaftliche Menschen. Wenn sie eine Passion für etwas entwickeln, liegt ihr gesamter Fokus auf dieser Sache. Bei Löwen gibt es keine halbherzigen Dinge, alles muss in vollkommener Perfektion erledigt werden.

Das führt aber auch dazu, dass Löwen bei eben diesen Dingen sehr stur und dickköpfig werden. Denn die Dinge sollen so laufen, wie sie es sich wünschen. Ihre Meinung und ihre Wunschvorstellung ist die perfekte, alles andere ist inakzeptabel. Von dieser Einstellung lassen sich Löwen nur sehr schwer abbringen und werden bei Gegenwind enorm zickig und abblockend.

Das einzig Gute: Das Tierkreiszeichen findet schnell neue Passionen, also ist es oft nicht notwendig, auf eine Sache zu beharren, da der Löwe meist schon gedanklich bei der nächsten ist.