Sie sind unsere liebsten Personen für Astro-Talks. Unsere offenen Ohren in jeglicher Liebes- und Lebenskrise. Und ganz nebenbei auch noch der Ort, an dem wir unseren Look auffrischen und uns danach schlicht und einfach amazing fühlen. Ihr wisst, von wem wir reden, oder? Na klar, unseren Frisören! 💁 Die Lockdowns vergehen und unsere Haare … puhhhhh, ja die brauchen echt mal wieder ein Glow Up! ✨ Wir verstehen, dass dir der Gang zum Frisör vielleicht noch zu unsicher oder zu umständlich ist, aber no problemo, Babes … We got you covered! 😎 In diesem Artikel verraten wir dir, wie du deine Haare super einfach Zuhause stylen kannst. Für ein Gefühl wie nach dem Frisör, ganz ohne Komplikationen oder Wartezeiten!

Duschkonzert gefällig? 🎤

I got my peaches out in Georgia … 🎵 Oh yes, richtig gelesen: Das perfekte Styling beginnt schon mit der Haarwäsche. Hier kommt es nicht nur auf die Produkte an, die du verwendest, sondern auch auf die Vibes! 😎 Und wie könnten wir besser eine Gute-Laune-Frisör-Stimmung zaubern, als mit einer coolen Sing-Along-Playlist? Also: Musik an, invisible Mikro in die Hand und ab geht’s! 😜

Auf den Style kommt’s an 💁

Lieber glatt, gewellt oder doch volle Lockenpracht? Ja ja, dein Go-To-Look muss erstmal gefunden werden! 😄 Je nachdem, welche Haarstruktur du hast, kannst du hier easy mit Glätteisen, diversen Bürsten oder Lockenstab nachhelfen. Hast du zum Beispiel schon was vom Dyson Corrale™ Haarglätter gehört? Das Produkt ist dank seiner innovativen Technologie mit patentierten biegsamen Kupferheizplatten nicht nur weniger schädlich für deine Haare, sondern auch noch kabellos verwendbar, was es super praktisch und einfach zum Mitnehmen macht!

(🤫 Pssst – Geheimtipp: Viele Frisöre verwenden sogar genau dieses Produkt zum Stylen, z.B. der Starfriseur Dieter Ferschinger aus Graz!)

Foto: Dyson

Rein mit der Kur! ✨

Im ersten Punkt schon angeteasert: Auf die richtige Produktwahl kommt’s an! Für ein Styling wie beim Frisör sind die Produkte wichtig – pass diese an deine individuelle Haarstruktur an! Egal ob Kur, Conditioner oder Haarspray: Hier raten wir, dich einfach mal durchzutesten, bis du das Richtige für deine Traummähne gefunden hast! Probier verschiedene Sortimente aus, mach dich im Internet schlau und das wichtigste: Hab Spaß dabei! ❤️ Selfcare ist auf jeden Fall ein Hobby, dass es voll und ganz wert ist, so richtig ausgelebt zu werden! 😏

Föhnen mit Bürste 💨

Wir alle kennen es: Du sitzt nach dem Schnitt noch im großen, cremeweißen Stuhl und wartest darauf, dass deine Haare getrocknet werden. Schon kommt dein Frisör wieder – bewaffnet mit einem Föhn und einer Bürste … und bringt deine Haare in genau die richtige Form! Zwei Tools, die jeder Zuhause hat und deinem Haar den letzten Schliff verleihen, wenn du gerade nichts anderes zur Hand hast. Einfach auf YouTube ein paar Tutorials reinziehen, und schon sitzt die Frisur im Handumdrehen! 😎

