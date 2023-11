Wir kennen es alle: Eine Situation kommt uns so unglaublich bekannt vor, dass wir fest davon überzeugt sind, diesen Augenblick bereits erlebt zu haben. In diesen Momenten haben wir ein sogenanntes Déjà-vu. Handelt es sich dabei um eine Erinnerunglücke oder soll uns vielleicht doch eine Message aus unserem „früheren“ Leben vermittelt werden?

Wir sehen uns das Phänomen näher an.

Was ist ein „Déjà-vu“?

Der Begriff „Déjà-vu“ kommt aus dem Französischen und bedeutet übersetzt so viel wie „schon einmal gesehen“. Dieses Phänomen beschreibt das seltsame Gefühl, zu glauben, eine bestimmte Situation bereits erlebt zu haben, obwohl das nicht der Fall ist. Beispielweise, bei einem Besuch an einem Ort, an dem wir noch nie waren, kommt das plötzliche Gefühl, dass uns glauben lässt, diesen Ort bereits zu kennen. Viele von uns haben mit Sicherheit zumindest einmal ein Déjà-vu erlebt und sich den Zustand absolut nicht erklären können. Es dauert in der Regel nur wenige Sekunden an und das Gefühl, etwas bereits erlebt zu haben, verschwindet in kürzester Zeitspanne wieder. Kommt euch das bekannt vor? Neurowissenschaftler:innen beschreiben das Phänomen auch als eine „Erinnerungstäuschung“ und nennen es einen flüchtigen Zustand, bei dem uns unser Gehirn austrickst.

So kommt das Phänomen zustande

Warum wir ein Déjà-vu erleben und wie es bei uns zustande kommt, diskutieren Wissenschaftler:innen bis heute noch. Da keine offizielle und wissenschaftlichen Erklärung für das Phänomen vorhanden ist. Es gibt über 70 Theorien, die versuchen eine Erklärung für das Déjà-vu zu finden. Einige Forscher:innen gehen davon aus, dass es sich um eine Art Fehl-Schaltung im Gehirn handelt. Demnach werden präsente Sinneswahrnehmungen einer älteren Erinnerung zugeordnet, deshalb glauben wir ein bereits erlebtes Erlebnis erneut zu erleben. Eine andere Theorie bezeichnet das Phänomen als ein Missverständnis beider Gehirnhälften. Denn mit unserer linken Gehirnhälfte verarbeiten wir neue Informationen aus unserem Alltag, mit der rechten Hälfte rufen wir hingegen bereits bekannte Infos auf. Wenn nun aber diese zwei Prozesse nicht parallel ablaufen, dann könnte es laut Forscher:innen zu einem Déjà-vu kommen.

Ein Zeichen aus dem früheren Leben?

Einige Menschen sind der festen Überzeugung, dass das Phänomen auf Träume basiert, die Geschehnisse aus unserer Zukunft „vorhersagen“. Andere spirituelle Kreise teilen die Ansicht, dass uns Déjà-vus an Situationen aus unserem vorherigen Leben erinnern. Laut einer anderen Hypothese sind verdrängte Fantasien möglicherweise die Quellen des Phänomens. Für manche Menschen ist die ganze Thematik ein Mysterium, genau deshalb entstehen auch solche Erklärungsversuche. Aus wissenschaftlicher Sicht sind diese „Theorien“ jedoch nicht haltbar. Dazu fehlt es viel zu sehr an experimentellen Daten, welche die Annahmen prüfen könnten.

Das Déjà-vu ist ein kurzes und vorübergehendes Gefühl, weshalb es auch so schwer zu erforschen ist. Eine eindeutige Erklärung aus der Wissenschaft für das Phänomen gibt es bis dato nicht. Und genau das macht es auch so mysteriös, denn alles, was wir uns nicht erklären können, lässt uns schließlich einen riesigen Raum zur Interpretation frei. Vielleicht handelt es sich doch um ein spooky Zeichen aus unserem früheren Leben? 😉