Wir können es auch kaum glauben aber 2023 nähert sich mit großen Schritten dem Ende zu. Für manche Sternzeichen gibt es jetzt noch eine große Überraschung.

Denn sie erleben in den kommenden Wochen noch ein richtiges Erfolgserlebnis!

Schütze

Für die hart arbeitenden Schützen wird das Jahresende ganz besonders. Denn all der Aufwand, den sie in den vergangenen Wochen und Monaten in ihren Job gesteckt haben, zahlt sich zum Abschluss von 2023 endlich aus. Kurz vor Jahresende bekommen sie nämlich die berufliche Anerkennung, nach der sie sich schon lange sehnen. Für manche bedeutet das endlich die lang ersehnte Beförderung; andere sehen schon bald deutlich mehr Gehalt am Konto.

Wassermann

Die vergangenen Wochen waren für die Wassermänner nicht gerade eine anhaltende Glückssträhne. Denn zwischen viel Stress und einigen Hürden vergaßen sie 2023 oft, auf sich selbst zu achten. In den kommenden Wochen wird sich das allerdings drastisch ändern. Denn die Wassermänner nutzen den Advent ganz bewusst für Selfcare und Selbstliebe – und werden dafür mit jeder Menge Motivation belohnt!

Steinbock

Es wird romantisch, liebe Steinböcke! Denn auch, wenn ihr in diesem Jahr noch nicht mit Romantik überhäuft wurdet, könnte sich das bald ändern. Denn vor allem die Langzeit-Singles unter den Steinböcken haben in diesem Jahr die Chance, das Fest der Liebe ganz besonders zu erleben! Aber bevor ihr euch zu früh freut: ganz von selbst geht es natürlich nicht. Denn die große Liebe klopft nicht einfach so an der Türe. Also traut euch, aus der eigenen Komfortzone zu treten, ihr werdet nicht enttäuscht sein!