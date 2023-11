Weihnachten nähert sich in großen Schritten – und der Advent ist für viele jene Zeit, in der sie sich auf all die schönen Dinge im Leben konzentrieren wollen.

Vor allem drei Sternzeichen können die Adventzeit dieses Jahr besonders genießen!

Widder

Die sozialen Widder sind absolute Fans der Adventzeit. Denn die Wochen vor Weihnachten bestehen traditionell aus jeder Menge Treffen, Partys und Zusammensein mit den Liebsten. Also genau aus den Dingen, die das Tierkreiszeichen liebt! Die Terminkalender der Widder sind dementsprechend ziemlich voll und sie eilen in den kommenden Wochen von einem Event zum nächsten. Wer sich also ein Treffen mit ihnen ausmachen möchte, sollte schon einige Wochen im voraus planen!

Krebs

Eigentlich zeigen die Krebse ja nur enorm ungern ihre sentimentale und emotionale Seite. Doch im Advent ist alles anders. Schließlich geht es ja um den Countdown zum Fest der Liebe – da dürfen ein paar emotionale Worte nicht fehlen. Und nachdem die Love Language vieler Krebse Words of Affirmation sind, haben sie auch eine große Auswahl an Zuspruch, die sie mit ihren Liebsten teilen wollen. Für viele Krebse ein sehr befreiendes Gefühl, da sie in dieser Zeit auch ein bisschen in ihr Inneres blicken lassen.

Schütze

Die Schützen haben im Advent gleich doppelten Grund zu feiern. Denn sie freuen sich nicht nur auf Weihnachten – auch die Vorfreude auf den eigenen Geburtstag wird in dieser Zeit zelebriert. Das ist für die Schützen nicht nur eine Zeit der Partys, sondern auch des Nachdenkens. Denn sie nutzen die Wochen vor Weihnachten gerne, um das Jahr Revue passieren zu lassen und auch am Visionboard für das nächste (Lebens-)Jahr zu feilen.