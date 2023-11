Es gibt wieder Baby-News aus Hollywood. Denn bei einem Auftritt enthüllt Sängerin und Schauspielerin Suki Waterhouse jetzt, dass sie schwanger ist.

Suki ist mit „Twilight“-Superstar Robert Pattinson liiert.

Suki Waterhouse enthüllt: Sie bekommt ein Baby!

Die Gerüchte, dass Suki Waterhouse schwanger ist, halten sich mittlerweile seit einigen Wochen. Denn auf Paparazzi-Fotos vermuteten einige Fans, einen Babybauch zu erkennen. Doch bisher äußerte sich die „Daisy Jones & the Six“-Darstellerin nicht zu den Gerüchten. Bis zu ihrem Auftritt auf dem Corona Capital Musikfestival in Mexico City. Denn dort trat Suki in einem glitzernden Kleid auf, hinter dem sich eine ganz besondere Botschaft versteckte. „Ich habe mich entschieden, heute etwas Glitzerndes zu tragen, weil ich dachte, es könnte von etwas anderem ablenken“, scherzt die Sängerin und zeigt dabei auf ihren deutlich erkennbaren Babybauch. „Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert.“

Unter tosendem Applaus und Jubel ihrer Fans gibt die 31-Jährige also bekannt, dass sie ein Kind erwartet. Und die Begeisterung der Fans ist riesig. Online freuen sich viele nicht nur für Suki, sondern auch für den werdenden Papa. Denn die Sängerin ist seit 2018 mit Schauspieler Robert Pattinson liiert. Doch einige Superfans sind auch ein bisschen traurig, dass ihr liebster Teeniecrush jetzt so erwachsen ist. „Robert Pattinson wird Vater. Das ist der schönste und schlimmste Tag in meinem Leben“, kommentiert etwa eine Userin die News. „Sexiest Father Alive = Robert Pattinson“, ist sich eine andere Userin währenddessen sicher.

SUKI WATERHOUSE IS PREGNANT????? ROBERT PATTINSON IS GONNA BE A FATHER?????? MY 13 YEAR OLD SELF IS SOBBING IN A CORNER — Meghan 🌙 (@meghanosleyy_) November 3, 2023

Fans freuen sich für das Promi-Paar

Suki und Robert halten Beziehung übrigens größtenteils vom Rampenlicht fern und zeigen sich nur selten gemeinsam auf Roten Teppichen. Auch in Interviews sprechen die beiden eher selten übereinander. „Ich bin schockiert, dass ich seit fast fünf Jahren so glücklich mit jemandem zusammen bin“, verriet Suki im Februar 2023 in einem Gespräch mit der „Times. „Ich bin immer unglaublich aufgeregt, wenn ich seinen Namen (auf meinem Telefon) oder eine SMS sehe, und ich glaube, er empfindet dasselbe für mich“