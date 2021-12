Seit einiger Zeit betreiben Michael Wendler und Laura Müller einen OnlyFans-Account. Darauf zu sehen sind angeblich intime Einblicke des Liebespaares. Jetzt haben User einige Fotos und Aufnahmen im Netz veröffentlicht.

Das Ehepaar droht nun mit rechtlichen Konsequenzen.

Michael Wendler und Laura Müller drohen Fans mit Anwälten

Da man mittlerweile weder im TV noch auf Social Media mitverfolgen kann, was Michael Wendler und seine Frau Laura Müller so treiben, haben die beiden einen eigenen OnlyFans-Account erstellt. Darin verspricht das Ehepaar, „ganz private und intime“ Einblicke in das Leben der beiden Auswanderer. Wer daran teilhaben möchte, muss aber ganz schön tief in die Tasche greifen. Denn ein Abo ihres Kanals kostet monatlich etwa 30 Euro.

Fans erhoffen sich davon vermutlich den ein oder anderen Blick ins Schlafzimmer der beiden. Und Michael und Laura einen riesen Brocken Geld. Zumindest Zweiteres dürfte der Fall sein, denn selbst wenn „nur“ 1.000 Userinnen und User 30 Euro zahlen würden, macht das pro Monat 30.000 Euro aus. Über die intimen Einblicke der Wendlers lässt sich aber streiten. Offenbar zeigen sich Fans enttäuscht darüber, dass es bisher noch nicht wirklich heiß hergegangen ist. Bis auf den halb entblößten Po von Laura Müller, soll man die 21-Jährige nur beim Auspacken ihres Luxus-Adventkalenders gesehen haben.

Das stößt der zahlenden Community wohl bitter auf. Und so kam es offenbar auch dazu, dass der ein oder andere die Aufnahmen von Michael Wendler und Laura Müller im Netz geteilt hat. Hier versteht das Ehepaar jedoch keinen Spaß – sie drohen den Fans jetzt mit rechtlichen Konsequenzen und schalten ihre Anwälte ein.

Screenshots nicht erlaubt

Auf dem Profil ihres OnlyFans-Accounts ist mittlerweile zu lesen: „Alle auf diesem Konto veröffentlichten Inhalte sind ausschließlich urheberrechtliches Material der Eigentümer Laura Müller und Michael Norberg. Abonnenten dürfen keine Inhalte von OnlyFans oder privaten Konten verteilen oder veröffentlichen, einschließlich Fotos, Videos und andere Inhalte, die hier gepostet werden“.

Eine Verletzung dieser Regeln würde laut den beiden zu rechtlichen Konsequenzen führen. Auch Screenrecordings und Screenshots ihrer Beiträge seien nicht erlaubt. Denn somit würden sie auch potenzielle neue Abonnentinnen und Abonnenten verlieren.

Überraschung im neuen Jahr

Um ihre bestehende und zahlende Community nicht zu verlieren, haben Michael und Laura eine große Überraschung für 2022 angekündigt. In einem OnlyFans-Livestream sollen die beiden nämlich eine „unglaubliche Veränderung“ angekündigt haben. Es würden Dinge passieren, mit denen keiner rechnen werde. „Wir haben auf jeden Fall noch eine ganz tolle Überraschung für euch vorbereitet in den nächsten Tagen, also seid gespannt“, so Michael Wendler. „Zum Jahreswechsel gibt es hier eine Information, die unser beider Leben, nämlich Lauras und meins, für immer verändern wird.“

Fans spekulieren bereits, ob die beiden eine Schwangerschaft verkünden werden. Auch eine mögliche Rückkehr nach Deutschland steht im Raum…