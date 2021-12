Jaaa, die Zeit vergeht wie im Flug. Und dank Corona haben wir überhaupt kein Zeitgefühl mehr. Umso schlimmer ist es zu merken, dass jüngere Geschwister plötzlich volljährig sind oder dass Filme aus der Kindheit inzwischen selbst über 20 Jahre alt sind.

Diese Filmproduktionen feiern 2022 ihr 20. und 25. Jubiläum.

Diese Filme werden 2022 über 20 Jahre alt

Ja, wir waren auch geschockt.

1. Hercules

Ein Klassiker aus Kindertagen wird nächstes Jahr schon 25 Jahre alt. Während Hercules inzwischen seine Unsterblichkeit wieder zurückerobert hat, haben wir gemerkt, dass unsterblich sein vielleicht gar nicht so geil ist.

2. Men in Black

Wie Demi Lovato zu Aliens steht, das wissen wir. Was wir nicht am Schirm hatten: Die Beamten Jay und Kay der „Men in Black“, die außerirdische Interaktionen auf der Erde kontrollieren, feiern nächstes Jahr 25. Geburtstag des Blockbusters.

3. Titanic

„Ich bin der König der Welt!“: Dieses Filmzitat hat sich in unser Hirn gebrannt, sodass wir es noch 25 Jahre nach seinem Release zitieren können. Die herzzerreißende Geschichte von Jack und Rose sorgt bei uns immer noch regelmäßig für die ein oder andere Träne, die uns die Wangen hinunter kullert.

4. Kick it like Beckham

Vor 20 Jahren hat uns der Teenie-Klassiker mit Keira Knightley gezeigt, dass Fußball ziemlich cool sein kann. Außerdem … wer hat sein unerfahrenes Teenie-Herz bitte nicht an den jungen Jonathan Rhys Meyers verloren?!

5. Ratatouille

Ganz ruhig bleiben bei der Tatsache, dass der Animationsfilm mit der süßen Ratte Remy inzwischen auch schon 20 Jahre zählt. Wer von euch wollte nicht auch schon immer ein Stück von dem französischen Ratatouille im Film kosten?

6. Nur mit Dir

Wer bei der tragischen Liebesgeschichte von der Leukämiekranken, Jamie und Landon vor 20 Jahren keine Träne vergossen hat, hat wahrscheinlich noch bei keinem Film geweint.

7. Ice Age

Ein Mammut, ein Säbelzahntiger und ein Faultier werden in der Eiszeit und einem Abenteuer zu besten Freunden. Ist diese Geschichte wahr oder haben wir sie frei erfunden? Nein, sie ist auf jeden Fall wahr und wird im kommenden Jahr 20 Jahre alt.

8. 8 Mile

Der Soundtrack „Lose Yourself“ vom Film wurde für Eminem zu einem seiner größten Hits. Der Song ist keineswegs in Vergessenheit geraten und diente vor einigen Monaten als Inspiration für sein neues Fast-Food-Restaurant „Mom’s Spaghetti“. Wir hoffen aber, die Spaghetti selbst sind nicht auch schon 20 Jahre alt, sondern hoffentlich nur das Rezept dafür.