Der Countdown läuft – und wir können es kaum erwarten, das neue Jahr voller Vorfreude zu begrüßen! Verschiedenste Rituale und Bräuche gehören da genau so dazu wie ein gutes Fondue! Oder doch eher Raclette? 😉 Wenn man einen Blick auf weitere Traditionen wirft, kann es rund um den Globus ganz schön skurril werden. Wir haben die besten Schmankerl für euch zusammengefasst.

1. Russland: Za Zdorovjie

Kurz vor Mitternacht schreiben die Russen ihren Wunsch fürs neue Jahr auf ein Stück Papier und zünden es anschließend an. Wenn dann um Mitternacht die Raketen fliegen und Böller krachen, dann wird die Asche kurzerhand in den Champagner gekippt und getrunken. Na Pros(i)t Neujahr! 🥂

2. Österreich: Glücksschweine schenken

Warum es ausgerechnet Schweinchen sind, die man bei uns zu Silvester schenkt, ist nicht hundertprozentig klar. Es wird aber davon ausgegangen, dass diejenigen, die ein Schwein besitzen, keine Hungersnot im nächsten Jahr leiden müssen. Heute schenkt man kleine Schweine aber nur noch symbolisch. Keine Lust auf den klassischen Glücksbringer aus Plastik? Dann haben wir genau das Richtige für dich: Pikante Silvesterschweinchen aus dem frischen Blech-Pizzateig von Tante Fanny. Alles was du dafür brauchst, findest du direkt hier. Damit wird das neue Jahr garantiert saugut! 🥳

Bild: Tante Fanny

3. Spanien: 12 Trauben

Die Spanier nehmen den Mund an Silvester ordentlich voll. In Spanien ist es nämlich üblich pro Glockenschlag zu Mitternacht eine Traube zu essen. Das soll für zwölf Monate Glück und Reichtum sorgen. Aber Achtung: Wer nach dem letzten Glockenschlag noch eine Traube im Mund hat, wird im nächsten Jahr vom Pech verfolgt. Also besser schnell alles aufessen! 😉

4. Dänemark & Brasilien: Mit „Sprung“ ins neue Jahr

Während man in Dänemark zu Mitternacht von einem Sessel oder Tisch springt, ist es in Brasilien üblich zu Mitternacht (und natürlich nur in Meernähe) zum Strand zu gehen und über sieben kleine Wellen zu springen. Bei jedem der sieben Sprünge darf man sich etwas wünschen. Da startet das neue Jahr gleich mal mit nassen Füßen. 😅 Ob das wirklich erstrebenswert ist?

5. Italien: Rote Unterwäsche

Bei unseren südlichen Nachbarn ist es gang und gäbe am Silvesterabend rote Unterwäsche zu tragen. Das soll nicht nur Glück, sondern auch viele romantische Stunden im kommenden Jahr bescheren. Auch in China und Spanien gilt rote Kleidung als Glücksbringer. Na dann heißt es gleich mal das richtige Outfit vorplanen, oder? ❤

