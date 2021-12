Sprachassistenten wie Amazons Alexa erfreuen sich immer noch großer Beliebtheit. Doch kürzlich sorgte der „smarte“ Lautsprecher für einen wahren Schockmoment, denn er forderte ein Kind dazu auf, in eine Steckdose zu greifen.

Dass die „schlauen“ Gesprächsassistenten von Amazon, Apple und Co. nicht immer mit klugen Interaktionen glänzen, ist bekannt.

Ja, viele Eltern wissen: Wenn die Kleinen mit Sprachassistenten wie Alexa reden, kann das manchmal schon eine echte Challenge sein. Vor allem wenn diese herausfinden, dass Alexa sogar furzen kann. Nervig, aber in den meisten Fällen harmlos. Nicht ganz so harmlos war nun allerdings Alexa’s Tipp an ein junges Mädchen.

Im Fall eines zehnjährigen Mädchens aus Großbritannien hätte die Interaktion mit Alexa tatsächlich richtig böse enden können. Laut BBC kam es zu dem Vorfall, als Kristin Livdahl und ihre Tochter zu Hause turnten: Mutter und Tochter hatten einige „Turn-Challenges“ eines YouTube-Fitnesstrainers absolviert. „Draußen war schlechtes Wetter. Sie wollte einfach noch eine Challenge wissen„, so die Mutter auf Twitter.

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8