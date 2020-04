Der britische Premierminister Boris Johnson ist nicht mehr im Krankenhaus. Er sei nach seiner Coronavirus-Infektion auf dem Weg der Besserung, heißt es aus Großbritannien.

Er wurde am Sonntag aus dem Krankenhaus entlassen.

Boris Johnson aus Krankenhaus entlassen

Drei Tage nachdem Johnson von der Intensivstation verlegt wurde, konnte er das Krankenhaus nun verlassen. Zwar gehe es dem britischen Premier nach seinem Krankenhausaufenthalt besser, mit seiner Arbeit werde er vorerst aber nicht beginnen. Das teilte ein Regierungssprecher aus London am Sonntag mit. Noch am Samstag hatte sich Johnson bei den Krankenhausmitarbeitern bedankt: „Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich verdanke Ihnen mein Leben“, so der 55-Jährige in einer kurzen Mitteilung.

Johnson wird mehrere Wochen ausfallen

Ende März fiel ein Coronavirus-Test bei dem britischen Premierminister positiv aus. Am 5. April wurde er wegen anhaltender Symptome schließlich ins St. Thomas Hospital in London eingeliefert und wenige Tage später auf die Intensivstation verlegt. Vorerst leitete er seine Amtsgeschäfte noch vom Krankenbett aus. Mittlerweile ist Außenminister Dominic Raab vorübergehend für die Regierung zuständig. Johnson werde sich nun auf seinem Landsitz Chequers außerhalb Londons weiter um seine Genesung kümmern, so ein Regierungssprecher.