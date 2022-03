Die Hälfte von GNTM ist bereits rum. Das heißt, dass sich langsam auch die Kandidatinnen herauskristallisieren, von denen wir auch nach der Show noch so einiges sehen werden. Und das bedeutet: Social Media Challenge! Die Models müssen beweisen, dass sie auch in Interview-Situationen cool bleiben können.

Bonus für die Zuschauer: Es gibt endlich Drama!

GNTM: How to be an Influencer

Wir haben alle gewusst, dass diese Folge bald kommen wird. Denn genauso wie das Umstyling und das Nacktshooting ist auch die Social Media Challenge mittlerweile fixer Bestandteil von jeder GNTM-Staffel. Und nachdem 9 von 10 Models nach der Sendung zu semiprofessionellen Influencerinnen mutieren, gibt’s auch noch eine Extra-Aufgabe. Die Kandidatinnen müssen zeigen, dass sie das Zeug haben, Produkte über Instagram zu vermarkten.

Wer möchte einen Klopapier-Hut kaufen? Bild: ProSieben / Richard Hübner

Dafür müssen sie sich in einen überdimensionalen Rahmen stellen, der wohl ein Smartphone sein soll und Dinge bewerben. Doch anstatt neue Beauty- oder Make-up-Produkte sind es unfassbar dämliche Gegenstände, über die die Models schwärmen müssen.

Was das heute bitte für ne Folge ? Ganze Woche warte ich & dann schau ich mir KloPapier aufm Kopf an ?🙄#gntm #GNTM — ’04 (@viertelmeilen) March 24, 2022

Wie etwa ein „Grinsetrainer“, ein „Schlaf to go Kissen“ an dem eine Haube befestigt ist und ein Hut an dem sich eine Klopapierrolle befindet – aka „Schnupfen und Tränentrockner“.

Und wieder stellt sich uns die Frage, wieso wir in dieser Staffel so wenig Fotoshootings wie noch nie sehen, stattdessen aber urkomische Challenges, die kein Model der Welt je machen müsste. Aber auch hier geben wir die Hoffnung noch nicht auf. Schließlich haben wir ja erst Halbzeit bei GNTM.

[Beim nächsten Modelcasting]



»Entschuldigung? Hätten Sie irgendwas, wo ich meinen USB-Stick anschließen kann? Ich habe keine Bilder in meiner Mappe, aber 25 Videos, die ich gerne zeigen würde.«#gntm — Eis mit Hut (@IchWarMalCool) March 24, 2022

Interview-Challenge bringt Models an ihre Grenzen

Was dann folgt, ist ein Ausschnitt aus dem, was auf die Nachwuchsmodels tatsächlich mal zukommen könnte. Interviews mit sneaky Fragen, die Drama produzieren sollen. Diesmal jedoch nicht mit ProSieben-Schönling Christian Düren, sondern mit der SAT1-Moderatorin Claudia von Brauchitsch. In Dreier-Interviews müssen sich die Kandidatinnen dann den knallharten Fragen der Journalistin stellen – und die Angst steht ihnen dabei ins Gesicht geschrieben.

HAB SO ANGST VOR DER INTERVIEWERIN #GNTM — 🤍ʎsᴉɐp stand with ukraine (@daisyisranting) March 24, 2022

Model Juliana fürchtet sich besonders, da sie „Angst vor einem Blackout“ hat und generell „keine vollständigen Sätze formulieren kann“. Das fällt auch der Moderatorin sofort auf. Doch mit ihrer sympathischen Art kann das Model ihre fehlende Sprech-Stärke scheinbar ausgleichen.

Ich wie ich mich versuche bei der Journalistin zusammen zu reißen: #GNTM pic.twitter.com/SCr4EQ0hQ6 — Gordon (@gordoonnnnn) March 24, 2022

Dann kommt Paulina, die gleich mal für einen Schocker sorgt: Denn sie hat sich ihre über 10.000 Insta-Follower GEKAUFT. Ihre Antwort: Sie wollte ihren Blog damals ankurbeln und hat keine andere Möglichkeit gesehen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Immerhin steht sie dazu! Und eigentlich waren es auch gar nicht Paulinas Fake-Follower, die die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich gezogen haben, sondern Noella.

Alle gegen Noella

Denn langsam kommt auch Claudia von Brauchitsch in Fahrt und fängt bei Jessica mit dem an, wofür sie von dem GNTM-Produktionsteam vermutlich auch bezahlt wird: Sie stichelt! Dafür muss sie sich erstmal gar nicht anstrengen. Schon eine einzige Frage reicht, um das zu hören, wofür wir insgeheim alle da sind: DRAMA! Die Moderatorin fragt: „Wer ist die lauteste von euch?“. Wie aus der Pistole geschossen antwortet Jessica: „Noella!“. Hat sie denn wirklich gar nichts aus den vergangenen Staffeln gelernt?

Jedes jahr fragen die wer sich streitet und die dummies beantworten es jedes Jahr …… #gntm pic.twitter.com/KrbBmZPGe3 — M (@egyptiianblue) March 24, 2022

Jessica scheint aber nicht die Einzige zu sein, die einen kleinen Auffrischungskurs im Interview-Einmaleins gebrauchen könnte. Denn auch ein paar ihrer Modelkolleginnen springen sofort auf den „Alle gegen Noella“-Zug auf und unterstellen der Kandidatin, sie sei laut, ungehobelt und würde sich zu oft in „Fäkalsprache“ ausdrücken.

Und auch Lieselotte spricht Klartext und verrät Claudia, dass sie wegen Noella sogar schon überlegt hat, auszusteigen. Der Grund: Das Model soll über die 66-Jährige gesagt haben: „Lieselotte muss eliminiert werden.“ Noella verteidigt sich dann damit, dass Lieselotte das vollkommen falsch verstanden hat. Denn sie möchte nicht nur diese eine Mit-Konkurrentin eliminieren, sondern ALLE! Oh Noella, ob das wirklich so viel besser ist? Scheinbar schon, denn im Netz hat das Model mit ihrer auffallenden und chaotischen Art schon längst alle Herzen erobert.

Eliminiation-Walk sorgt für blutige Knie

Mit dem Streit der Gruppe mit Noella im Hinterkopf geht es weiter zum Elimination-Walk. Und auch diesmal sind alle enttäuscht, die sich eine stinknormale Modenschau erwartet haben. Denn erstens befinden sich die Models mitten in einer (sehr stürmischen) Wüste und zweitens müssen sie unter dem Motto „Outer Space“ den Catwalk entlangstöckeln. Wer sich jetzt Alien-Kostüme für diesen weiteren „kreativen Elimination-Walk“ erwartet, liegt damit gar nicht mal so falsch.

„The Blonds“ sitzen diesmal in der Jury. Bild: ProSieben / Richard Hübner

Denn die Models müssen sich ein UFO um ihre Hüften schnallen und in halsbrecherisch hohen Schuhen über einen Schotterboden laufen. Nur blöd, dass der Wüstensturm so ziemlich alles wegweht und auch Heidi Klum langsam fürchtet, dass man die Entscheidung diesmal vielleicht sogar abbrechen muss. Dann kommt auch schon das erste Model: Anita! Sie möchte sich und der Jury, in der sich diesmal das Designer-Duo „The Blonds“ befindet, beweisen, dass sie’s kann. Nur blöd, dass genau in dem Moment, als sie den „Catwalk“ betritt, eine unglaublich starke Windböe durchweht und das Model samt UFO-Gürtel zu Fall bringt.

„Also es tut mir ja Leid das du eine Fleischwunde und zwei gebrochene Beine hast, aber findest du nicht das du uns ein bisschen mehr personality hättest geben müssen?“ #gntm — – (@karmaizadrama) March 24, 2022

Zack – dann fliegt auch schon die nächste (Lena) hin. Und auch Vanessa kann sich nicht lange auf den Beinen halten und fällt zu Boden. Ihr Aufprall war so hart, dass ihre Knie aufgeschürft und blutig sind. Heidi zieht Konsequenzen: Die Models dürfen ab jetzt ohne Schuhe und ohne UFO laufen. Ob das wirklich besser ist? Zur Erinnerung: Sie müssen auf einem Schotterboden samt kleinen Steinchen laufen!

Falls es außerirdisches Leben gibt, zeigt ihnen bitte diesen Clip. #GNTM pic.twitter.com/qWhS5WTFJ7 — anredo (@anredo) March 24, 2022

Für diese Models hat es nicht gereicht

Gerade als das Drama zwischen Jessica und Noella wieder beginnt hochzukochen, gibt es einen Dämpfer für die Zuschauer. Denn Jessica muss die Sendung verlassen. Beim Influencer-Dreh konnte sie nicht überzeugen, obwohl sie eigenen Angaben zufolge schon „viel Erfahrung vor der Kamera“ hat. Das war übrigens auch ein Grund für Noella, Jessica vorzuwerfen, dass sie als YouTuberin einem anderen, richtigen Model den Platz wegnehmen würde. Wie der Streit weitergegangen ist, werden wir wohl leider nie erfahren.

Und auch für Paulina ist am Ende der Sendung Schluss. Eine Entscheidung, die sie überhaupt nicht nachvollziehen kann. Für sie fühlt es sich so an, als würde sie gerade in einem „Albtraum“ stecken. Dann haben wir gute Nachrichten für das Model: Sie kann jetzt aufwachen! Der GNTM-Albtraum ist für sie nun endlich vorbei.

Lag Heidi mit der Entscheidung, dass Paulina gehen muss, richtig? Ja. Ihre Leistung war einfach nicht gut genug. Nein. Sie hätte Paulina noch eine Chance geben sollen.

Die 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 auf ProSieben.