Woche sieben ist für Heidi Klums Nachwuchsmodels wohl die wichtigste der ganzen Staffel! Denn das Setcard-Shooting steht am Programm. Warum die GNTM-Kandidatinnen dabei mit überdimensionalen Buchstaben posen müssen, weiß aber niemand so genau.

Am Ende hat es für zwei der Mädchen nicht gereicht – sie müssen die Villa in Los Angeles verlassen.

GNTM: Sesamstraßenfeeling beim Fotoshooting

In Woche sieben findet bei GNTM das längst überfällige Setcard-Shooting statt! Wie jeder eingefleischte Fan von Heidi Klums Show weiß, ist das die Visitenkarte eines jeden Models. Darum ist es umso wichtiger, dass man sich hier authentisch, vollkommen natürlich und genauso wie man ist, präsentiert.

Nur gut, dass vor dem Shooting „Posing Queen“ und Gastjurorin Coco Rocha reinschneit und den Kandidatinnen verklickert, dass man beim Modeln eine Rolle spielt und bloß nicht man selbst sein soll. Okay … na dann passt das ja! Zum Glück bekommen die Models dann auch noch Unterstützung beim Shooting, denn sie müssen mit einem überdimensionalen Buchstaben an ihrer Seite posieren. Das löst irgendwie ein unangenehmes Gefühl zwischen Sesamstraße und Waldorfschule bei uns aus.

Ich kann nur einen Riesen Buchstaben ernst nehmen: #GNTM pic.twitter.com/JBhsH6itLc — Andrea (@Brandiiii98) March 17, 2022

Und wie bei jedem Shooting liefern die einen sehr gut ab (wie etwa die grün haarige Vanessa, Madonna-Face Lou-Anne oder Kämpferin Paulina) und die anderen eher weniger. Bei Viola sieht Heidi ein paar Problemchen und auch die Kandidatin selbst ist mit ihrer Leistung äußerst unzufrieden. Schlussendlich ist aber doch ein Foto von ihr im Kasten. „Ich hab meine Augen zu und man sieht nur mein halbes Gesicht – reicht das?“, fragt sich Viola. Scheinbar schon, denn Heidi ist zufrieden, also sind wir es auch!

Sophie in Action! Bild: ProSieben / Richard Hübner

Inka ist wieder zurück

Falls ihr euch in letzter Zeit gefragt habt, warum man Nachwuchsmodel Inka nicht mehr sieht, gibt es jetzt die Antwort, auf die die wenigen unter euch, die ihr Fernbleiben bemerkt haben, bestimmt schon gewartet haben. Des Rätsels Lösung: Sie musste nach einer Coronainfektion in Quarantäne bleiben. Zur Begrüßung erhält sie auch gleich mal ein Willkommensgeschenk: Sie bekommt ein Umstyling!

Und ja, hier waren wir wohl alle enttäuscht, denn außer Inka bekam keine der anderen, bisher verschont gebliebenen Kandidatinnen eine neue Frisur. Aber zurück zu Inka! Denn Sekunden, bevor Heidi den Last-Minute-Friseurbesuch verkündete, hat sich das Model beklagt, dass sie gerne etwas kürzere Haare hätte. Das hätte sie mal lieber nicht so laut gesagt, denn ihr Wunsch sei Heidi (oder ihrer Stylistin) Befehl!

Wenn ein zweites Umstyling groß angekündigt wird und dann ist es nur … Inka? #gntm2022 #GNTM pic.twitter.com/eMTcnIEcLl — Maxi (@MaxiMusume) March 17, 2022

Ein typischer Heidi-Twist: Inka darf ihre neuen Haare erst sehen, NACHDEM sie das Fotoshooting hinter sich gebracht hat. In dem Fall vielleicht auch besser, da sie sonst vielleicht in Schockstarre verfallen wäre. Denn statt langer Mähne hat das Model nun eine riiiiichtige Kurzhaarfrisur, die ihr, zugegeben, wirklich SEHR gut steht und sie mit einem Mal wie Shailene Woodley aussehen lässt.

Wo bleibt Violas großes „Geständnis“?

Ein weiteres Mysterium dieser Staffel von GNTM ist und bleibt Kandidatin Viola. Während die einen nur darauf gewartet haben, dass sie ein bahnbrechendes Umstyling bekommt, wissen die anderen immer noch nicht, was sie von ihr halten sollen. Gerüchte, sie sei von Satiriker Jan Böhmermann eingeschleust worden, machen die Sache nicht unbedingt besser.

Dazu kommt, dass ProSieben auf der offiziellen Twitter-Seite des Senders immer wieder kryptische Hinweise gedroppt hat. Wie etwa gestern, als es hieß: „Angemerkt. Wer sich in den vergangenen Wochen mehr Viola gewünscht hat, sollte heute GNTM einschalten. Es gibt einige Überraschungen, ein Geständnis – und danach Tränen.“

Angemerkt. Wer sich in den vergangenen Wochen mehr #Viola gewünscht hat, sollte heute #GNTM einschalten. Es gibt einige Überraschungen, ein Geständnis – und danach Tränen. — ProSieben (@ProSieben) March 17, 2022

Unser Reality-TV-Herz hat nach diesen Zeilen natürlich sofort höher geschlagen und wir konnten kaum erwarten, was Viola enthüllen wird! Umso größer war dann die Enttäuschung, als nichts, wirklich absolut gar nichts passiert ist. Wo ist die Überraschung geblieben? Und bitte WAS hat Viola denn gestanden? Vielleicht haben wir etwas verpasst, aber was ProSieben da versprochen hat, ist definitiv nicht eingetreten.

Oder war die Überraschung, dass es keine Überraschung gibt und wir die ganze Zeit über auf der falschen Fährte waren?! Auch die Twitter-Userinnen und User fragen sich, wovon der Sender hier geschrieben haben könnte. Naja, vielleicht kommt die große Aufklärung ja nächste Woche – wir geben nicht auf!

Was für Geständnis diggah, ich hab ein Geständnis erwartet 😂😂😂 — iiiii (@badl24) March 17, 2022

Gruselige Puppenshow am Hollywood-Set

Wenn man schonmal in Los Angeles ist, dann muss man hier auch wirklich alles nutzen, was man zur Verfügung hat! Sprich: Filmsets, auf denen sich bereits Hollywood-Stars wie Bradley Cooper herumgetrieben haben. Wie passend, dass die GNTM-Produktion wirklich an alles gedacht hat und ein ebensolches Set für den Entscheidungswalk organisiert hat.

Heidi Klum und Gastjurorin Coco Rocha warten gespannt auf die Performance der Models. An dieser Stelle fragen wir uns, ob stinknormale Catwalks mittlerweile out sind und man jetzt nur noch seltsame Choreos einstudieren muss, um Mode zu präsentieren? Denn: Die Models verwandeln sich in Grusel-Puppen und bekommen sogar noch einen sich drehenden Schlüssel an den Rücken geschnallt, den NATÜRLICH eines der Meeedchen früher oder später am Laufsteg verlieren wird.

„Posing Queen“ Coco Rocha nahm diesmal neben Heidi Klum Platz. Bild: ProSieben / Richard Hübner

Die Aufgabe der Models: Sie müssen sich zuerst wie Aufziehpuppen verhalten, roboterartige Bewegungen von sich geben, posen, posen, posen, nur um dann wie aus dem Nichts einen powervollen Walk hinzulegen.

Zwei Kandidatinnen müssen GNTM verlassen

Heidi und Coco waren mit so einigen Performances nicht zufrieden. Doch während sie bei den meisten nochmal ein Auge zudrückten und die Models in die nächste Runde schickten, wurde es für Julia knapp. Zu knapp! Denn sie muss die Show verlassen.

Wackeln müssen auch BibisBeautyPa … äh Laura B. und Viola. Während sich alle, wirklich alle, sicher waren, dass Viola kein Foto bekommt, ist es genau umgekehrt. Für Laura ist die Reise hier zu Ende! Viola daraufhin: „Das hätte ich echt nicht gedacht. Ich dachte, sie sagt nur was Negatives, um es spannender zu machen“. Autsch, das ist aber wirklich reichlich Salz in der Wunde.

Worauf sich Laura wieder konzentrieren kann, wenn sie heute rausfliegt:#GNTM pic.twitter.com/7ZpFKLC68r — ᴺᴬᴰᴵᴬ (@NadiaxWe) March 17, 2022

Die 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 auf ProSieben.