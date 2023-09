Der Autor:innenstreik in Hollywood nähert sich dem Ende – höchste Zeit also, wieder an zukünftige Serienprojekte zu denken. Zwei Journalisten enthüllen jetzt, dass eines dieser Projekte ein „The Office“-Reboot ist.

Um es mit den Worten von Michael Scott zu sagen: „Oh my God, okay it’s happening; everybody stay calm!“

Folgt ein „The Office“-Reboot?

Es gibt nur wenige Serien, die online so lange relevant sind wie „The Office“. Denn auch zehn Jahre nach dem Finale der amerikanischen Mockumentary ist die Serie mit Steve Carell, John Krasinski und Rainn Wilson noch immer die Quelle für zahlreiche TikTok- und Social-Media-Trends. Kein Wunder eigentlich, denn das Remake der britischen Serie ist durch den Cast und die ständig eingeflochtenen Witze und One-Liner für viele ein absolutes Vorbild, wenn es um Comedy-Serien geht. Eben dieser einzigartige Mockumentary-Zugang brachte der Show im Laufe der neun Staffeln zahlreiche Preise; darunter einen Golden Globe für Hauptdarsteller Steve Carell, sowie Emmys für das beste Drehbuch, die Regie und die Kamera.

Und wenn man aktuellen Gerüchten vertrauen kann, wird dieses preisgekrönte Comedy-Feeling schon bald wiederbelebt. Denn wie zahlreiche US-Medien jetzt berichten, planen die Autoren der Serie ein Reboot. Ja, richtig gelesen; „The Office“ könnte wieder auf unsere Fernseher zurückkehren.

Bisher keine offizielle Bestätigung

Anlass für diese Enthüllung war eine Unterhaltung über das mögliche Ende des Autorenstreiks in Hollywood im „Puck“-Magazin. Darin spekulierten die beiden Autoren Matthew Belloni und Jonathan Handel nämlich über mögliche zukünftige Projekte, die nach dem Streik angefangen werden. „Greg Daniels [Anm. der Showrunner von ‚The Office‘] soll zum Beispiel ein Reboot von The Office machen“, schreiben die beiden in dem Artikel. Woher genau sie diese Infos haben, ist jedoch noch nicht bekannt. Doch die beiden betonen: „Eine Menge hochkarätiger Filmdrehbücher werden eingehen. Die Industrie wird wieder zur Normalität zurückkehren.“

Viel mehr Einblicke in das Reboot bekommen wir jedoch nicht. Kein Wunder, denn solange der Streik noch anhält, dürfen Autor:innen und Schauspieler:innen ihre Projekte nicht promoten. Ein offizielles Statement von Greg Daniels gibt es dementsprechend noch nicht. 2022 enthüllte er gegenüber „Collidr“ jedoch, dass er von einem Reboot nicht abgeneigt wäre. „Ich kann nicht sagen, ob die Fans mehr davon wollen würden, und wenn ich sage mehr davon, dann glaube ich nicht, dass es die gleichen Charaktere sein würden“, erklärte er damals. „Ich denke, es wäre einfach eine Art Erweiterung des Universums, ihr wisst, was ich meine, so wie [The] Mandalorian eine Erweiterung von Star Wars ist.“

Ob Daniels diese Idee auch wirklich umsetzen wird, bleibt abzuwarten. Denn es wird wohl noch dauern, bis wir die Antwort auf die brennenden Fragen zum Reboot bekommen. Wie etwa: Wann ist es so weit? Worum wird es gehen? Und kehrt der Originalcast (zumindest teilweise oder als Cameo) zurück? Aber keine Sorge, sobald wir mehr wissen, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.