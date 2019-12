Der deutsche Millionär Karl Reipen, sucht in Neuseeland aktuell noch nach zehn Mitbewohnern für sein Anwesen.

Wie die britische Tageszeitung The Guardian berichtet, schrieb der Mann dafür eine Kleinanzeige in einer lokalen Zeitung aus.

Der deutsche Millionär Karl Reipen sucht, Berichten des britischen Guradians zufolge, gerade nach neuen Mitbewohnern für sein Anwesen in Neuseeland. Dabei schrieb er eine Kleinanzeige aus, die er vor einer Woche in der Lokalzeitung “NZ Herald” veröffentlichte. Laut der Anzeige, suche er zehn “nette Leute”, die auf seine Farm Awakino ziehen möchten. Die neuen Bewohner erwarte zudem nicht nur ein wunderschönes Haus, sondern auch ein Weingut, dass von den Anwohnern genutzt werden könne. Das Angebot des Millionärs gilt für Menschen aller Altersgruppen. Auch Pferde seien laut der Anzeige auf der Farm herzlichst willkommen. Das Anwesen des Millionärs umfasst 220 Hektor und besitzt einen Verkaufswert von 5,6 Millionen US-Dollar. Karl Reipen hofft auf zahlreiche Bewerbungen. „Es hat zehn Jahre gedauert, bis ich das Haus auf den heutigen Standard gebracht habe. Ich würde das ‚Paradies‘ gerne mit zehn netten Leuten teilen“, schrieb er in der Kleinanzeige.