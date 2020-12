Auch wenn es sich momentan vielleicht noch nicht so anfühlt, aber: Weihnachten steht schon vor der Türe! Wer noch nicht so recht weiß, was er seiner Mama schenken könnte, findet hier ein paar Ideen, die sich perfekt für Geschenke eignen.

Damit verbreitet ihr bestimmt Freude!

1. Silikon-Maske fürs Dekolletee

Wenn sich eure Mama mal wieder etwas Me-Time gönnen und danach so richtig schön strahlen möchte, dann sollte sie das Dekolletee Pad von Apricot mal ausprobieren. Das enthaltene Hyaluron im Pad verleiht einen Extra-Glow und kann bis zu 30 Mal verwendet werden. Erhältlich im Apricot-Onlineshop und in vielen Douglas und Müller-Filialen.

Hyaluron Dekolleté Pad liberté décolleté von Apricot, € 42,90

2. Armband-Anhänger

Mit Schmuck macht ihr so ziemlich jedem eine Freude. Umso besser, wenn sich diese Freude bei jeder Gelegenheit vergrößern kann. Wir sprechen natürlich von einem Bettelarmband. Mit einem Charm-Anhänger von Pandora, könnt ihr eigentlich gar nichts falsch machen. Erhältlich im Pandora-Onlineshop.

Charm-Anhänger Blauer Nachthimmel Halbmond & Sterne von Pandora, € 59

3. Weihnachtskochbuch

Wenn eure Mama ein Superfan der Serie “Downton Abbey” ist, dann wird sie dieses Kochbuch wohl lieben. Darin kann man in die englische Feststagsküche eintauchen und findet Rezepte vom Truthahnbraten, bis hin zum traditionellen Christmas-Pudding. Erhältlich bei Thalia.

“Das offizielle Downton Abbey Weihnachtskochbuch”, € 26,95

4. Glänzender Lippenstift

Der rot schimmernde Lippenstift von Lancôme versorgt die Lippen mit ausreichend Feuchtigkeit und sorgt für ordentliche Weihnachtsstimmung. Erhältlich bei Douglas, im dazugehörigen Online-Shop und im House of Beauty in Wien.



Roter Lippenstift Holiday L’Absolu Rouge von Lancôme in der Farbe Nr. 525 um ca. € 35

5. Kräutertee aus Österreich

Wer freut sich nicht über richtig guten Tee? Schenke deiner Mama Me-Time und mach ihr Freude mit einer feinen Auswahl an Kräutertee. Wie wär’s mit den Teekreationen von WonneTea? Es gibt nicht nur eine vielfältige Auswahl an ganz speziellen Sorten, sondern die Zutaten stammen außerdem aus kontrolliertem, biologisch-nachhaltigem Anbau und duften einfach himmlisch! Die Kräutertees werden in Österreich per Hand verpackt. Erhältlich im Onlineshop von WonneTea.

6. Weihnachtliche Socken

Socken sind schon lange kein unbeliebtes Weihnachtsgeschenk von Großeltern und Tanten mehr. Denn die Motive sind einfach zu schön, um nicht anderen damit eine Freude zu bereiten. Wie die X-Mas Socks von Burlington, zu deren klassischen Mustern sich nun auch ein paar Weihnachtskugeln dazugesellt haben.

X-Mas Argyle-Socken von Burlington, € 12

7. Duftkerze

Wenn deine Mama es liebt, einen kleinen Wellness-Tag mit Produkten von Rituals einzulegen, dann wird sie die Finger auch garantiert nicht von den Duftkerzen lassen können. Mit der luxuriösen Porzellanverpackung sind die Kerzen außerdem gleichzeitig auch ein Deko-Element. Erhältlich in allen Rituals-Shops und online.

Duftkerze aus der Signature Collection Luxury Candle Holder von Rituals, in der Richtung Arabic Dream, € 59,50

8. Rosé-Sekt

Es gibt wohl kaum eine bessere Gelegenheit, um anzustoßen, als an Weihnachten. Der prickelnde Rosé Brut von Schlumberger eignet sich bestens, um in Feierlaune zu kommen. Zu kaufen gibt es ihn online oder in allen Lebensmittelshops.

0,75 l Rosé Brut Klassic von Schlumberger, € 13,99

9. Gewürzmischungen

Gewürzmischungen sind schon sehr praktisch. Man muss sich nicht viele Gedanken machen, hat alles auf einen Blick und das Essen schmeckt eigentlich immer gut. Bei Just Spices gibt’s jetzt auch die Christmas-Edition. Mit dabei sind Gewürze für Pizza, Kartoffeln, Gerichte mit Avocados oder für die italienische Küche. Erhältlich im Just-Spices-Onlineshop.

4er Set Spicy X-Mas von Just Spices, € 19,99

10. Weihnachtliche Deko

Bei einer Sache sind wir uns vermutlich einig: Man kann niemals zu viel Deko haben. Egal ob Kissen, Decken, Weihnachtskugeln, Kerzen oder auch Geschirr und Tisch-Deko. Die Gläser im weihnachtlichen Gold-Design gibt es bei TK-Maxx. Erhältlich in allen Shops und online.

Gläserset mit Golddekor von TK Maxx, € 16,99

11. Küchenmaschine

Sein Geld in eine ordentliche Küchenmaschine zu investieren, ist ein wertvoller Tipp, den wir vermutlich alle von unseren Müttern bekommen haben. Warum also nicht etwas an sie zurückgeben? Bei Braun gibt es jetzt einen Stabmixer, mit insgesamt sieben verschiedenen Zubehör-Teilen. Erhältlich im Braun-Onlineshop.