Justin Bieber ist wieder zurück auf der Bühne! Der Sänger kündigte jetzt ein Silvesterkonzert an, bei dem er gemeinsam mit seinen Fans in das neue Jahr feiern will.

Und das, nachdem der 26-Jährige seit drei Jahren keine Live-Auftritte hatte. Aufgrund psychischer Probleme kündigte er 2017 nämlich eine Bühnen-Pause an. Nun feiert er endlich sein Comeback!

Justin Bieber gibt Silvester-Konzert

Justin Bieber ist endlich wieder auf der Bühne zurück! Der Sänger kündigte nun nämlich ein spezielles Silvesterkonzert für seine Fans an. Seit drei Jahren hatte er keine Live-Auftritte mehr. Damals verkündete Justin nämlich, wegen psychischer Probleme eine Pause zu machen. Doch jetzt scheint es dem 26-Jährigen besser zu gehen und er will mit einem riesigen Event sein Bühnen-Comeback feiern. Wie er seinen Fans nun mitteilte, will er das Jahr 2020 mit einem großen Auftritt verabschieden und in das neue Jahr hineinfeiern. Die ganze Show soll in der Silvesternacht in einem Livestream zu sehen sein. Unter dem Titel “T-Mobile Presents New Year’s Eve Live with Justin Bieber” veranstaltet der Sänger dann sein erstes Live-Event seit dem Jahr 2017. “Ich arbeite schon länger mit T-Mobile zusammen und wir arbeiten an einigen Überraschungen für diese Nacht”, sagt Justin in einem Interview.

Livestream für 20 Euro

Alle, die gemeinsam mit dem Sänger in das neue Jahr feiern wollen, können sich um 20 Euro einen Zugang zu dem Livestream kaufen. In Flausch-Socken und Jogginghose kann man dann in der eigenen Wohnung seiner Performance lauschen und mit abshaken. Das Konzert startet am 31. Dezember um 19:15 Uhr und soll bis in die Morgenstunden des neuen Jahres andauern.