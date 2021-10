Traurige Nachrichten aus der “Bridgerton“-Familie! Der beliebte Star-Stylist Marc Pilcher ist tot. Mit nur 53 Jahren ist er an Corona gestorben.

Erst vor kurzem erhielt einen Emmy-Award in der Kategorie “Bestes Haarstyling” für die Netflix-Serie.

Marc Pilcher stirbt an Corona

Es sind schwere Momente, die Familie, Freunde und Kollegen von Marc Pilcher gerade durchmachen müssen. Denn der Hair- und Make-up-Stylist hat sich mit dem Coronavirus infiziert und ist mit nur 53 Jahren daran gestorben.

Erst kürzlich durfte er sich über einen Emmy in der Kategorie “Bestes Haarstyling” freuen. Damit wurde auch seine Arbeit für die Netflix-Serie “Bridgerton” geehrt. Bekannt ist Pilcher auch für das Styling in “Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers” sowie “Downtown Abbey”. Und auch bei dem Historienfilm “Maria Stuart, Königin von Schottland”, begeisterte der 53-Jährige mit seinem Können. Dafür erhielt er sogar eine Oscar-Nominierung!

So reagieren die “Bridgerton”-Stars auf den Tod des Stylisten

Für die Besetzung der erfolgreichen Serie “Bridgerton” ist die Nachricht über den Tod von Pilcher ein Schock. Immerhin haben sie aufgrund ihrer aufwendigen Frisuren mindestens genauso viel Zeit in der Garderobe verbracht, wie vor der Kamera. “Der Verlust von Marc Pilcher, dem brillanten und visionären Haar- und Make-up-Stylisten der ersten Staffel von ‘Bridgerton’, macht mich untröstlich. Marc war so leidenschaftlich bei seiner Arbeit und so unglaublich talentiert”, schreibt etwa Nicola Coughlan (Penelope Featherington) auf Instagram.

Dann macht die 34-Jährige auch darauf aufmerksam, den Virus ernst zu nehmen. “Bitte, lasst euch impfen und tragt eine Maske, um euch und andere zu schützen“, fordert sie ihre Follower auf. Ihre Schauspielkollegin Phoebe Dynevor (Daphne Bridgerton) teilt den Beitrag in ihrer Instagram-Story und schreibt dazu: “Finde keine Worte”.

Auch Produzent Chris Van Dusen kann den plötzlichen Tod von Marc Pilcher nicht fassen. Er schreibt: “Es ist unmöglich, ‘Bridgerton’ zu sehen und nicht von Marcs beispiellosen Talenten, Kreativität, Leidenschaft und Kunstfertigkeit beeindruckt zu sein. Er hat dieses Projekt unauslöschlich geprägt und die Zusammenarbeit mit ihm war ein Privileg. Gedanken und Gebete an seine Familie, Freunde und unser gesamtes S1 Hair & Makeup Team. Ruhe in Frieden Marc.”