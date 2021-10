Regé-Jean Page ist nicht zu bremsen! Nach seinem Erfolg in der Netflix-Serie “Bridgerton“, bekommt der Schauspieler nun einen eigenen Thriller auf der Streaming-Plattform.

Bereits jetzt wissen wir, dass es sich bei dem Streifen um einen spannenden Raub-Thriller handeln wird.

Regé-Jean Page hat Thriller an der Angel

Der 31-jährige Schauspieler ist mit seiner Rolle als mysteriöser Duke in der Serie “Bridgerton” quasi über Nacht zum Shooting-Star geworden. Und auch wenn bereits fest steht, dass Page in Staffel zwei nicht mehr zu sehen ist, heißt das nicht, dass er jetzt weniger erfolgreich ist. Denn der charmante Brite wurde kurzzeitig sogar als “James Bond”-Nachfolger gehandelt.

Doch jetzt bekommt er einen eigenen Thriller auf Netflix! Darin soll er nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern sich auch an der Produktion beteiligen. Wie das US-Magazin The Hollywood Reporter berichtet, ist der Titel des Films noch nicht bekannt. Dafür weiß man aber bereits, dass Drehbuchautor und Regisseur Noah Hawley seine Finger mit im Spiel haben wird. Der 54-Jährige ist der Schöpfer der Serien “Fargo” und “Legion”.

Nicht die einzige neue Rolle für Page

Der spannende Raub-Thriller ist aber nicht der einzige Film, den Page gerade in der Pipeline hat. Denn 2022 ist er in einem weiteren Film zu sehen, den die Streamingplattform Netflix veröffentlicht. In “The Grey Man” von den Russo-Brüdern hat der 31-Jährige ebenfalls eine Rolle ergattert. Doch der Brite ist nicht die einzige Topbesetzung in dem Film. Denn auch Chris Evans, Ryan Gosling, Ana de Armas und Billy Bob Thornton sind mit dabei.