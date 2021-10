Gemeinsam mit Balenciaga haben die Simpsons-Macher eine eigene Fashion Show auf die Beine gestellt. Inklusive Stargästen wie Kim Kardashian, Kanye West und Justin Bieber.

Die zehnminütige Folge ist jetzt auch auf YouTube verfügbar.

Die Simpsons bei der Paris Fashion Week

Um bei der Pariser Fashion Week als Designer herauszustechen, muss man sich schon einiges einfallen lassen. Statt extra-pompöser Kleidung, Star-Models oder absurden Kollektionen vertraute Balenciaga heuer auf gelbe Unterstützung. Denn bei der Show am Samstag erwartete die Besucher zum Abschluss keine Runway-Runde mit Kendall Jenner oder Bella Hadid, sondern eine zehnminütige Sonderausgabe der Simpsons.

Marge wird zum Topmodel

Die extra in Auftrag gegebene Folge widmet sich dem Thema Fashion Week und zeigt Homer, der seine geliebte Marge an ihrem Geburtstag mit einem Kleid ihres Traumlabels Balenciaga überraschen will. Nachdem sie das 19.000 Dollar teure Kleid nur 30 Minuten lang tragen kann, bevor sie es wieder zurückschicken muss, schreibt sie einen Dankbrief an das Label und betont: “Ich werde mich immer an diese 30 Minuten erinnern, in denen ich mich ein bisschen besonders gefühlt habe.”

Die berührende Nachricht motiviert Balenciagas Creative Director Demna Gvasalia schließlich und er lädt alle Springfield-Bewohner nach Paris ein, um für seine Show bei der Fashion Week zu laufen. Dort dürfen die Simpsons ihre Laufsteg-Skills vor prominenten Gästen beweisen- darunter sind Kim Kardashian, Kanye West und Justin Bieber.

Auch Anna Wintour darf dem Laufsteg beiwohnen und entpuppt sich als Fan der Springfield-Models. Am Ende bekommt Marge ihren großen Traum-Auftritt bei der Paris Fashion Week in einem pompösen goldenen Kleid.

Balenciaga scherzt über Mode-Welt

Für Balenciagas Creative Director Demna Gvasalia war der alternative Simpsons-Auftritt ein neuer und einzigartiger Ansatz eine Fashion-Show zu gestalten. Denn die Folge scheut sich nicht davor, einige Witze über die Fashion Week, Balenciaga-Designs und die pompöse, extravagante und überteuerte Modewelt zu machen. Ganz nebenbei hat sich Gvasalia mit der Folge auch einen persönlichen Traum erfüllt. Denn als langjähriger Simpsons-Fan bekam er jetzt einen Auftritt in der Show.

Die Simpsons greifen immer wieder aktuelle Star-Themen auf und “simpsonifizieren” zahlreiche Promis. Zu den Highlights der vergangenen Staffeln zählten unter anderem Michelle Obama, Lady Gaga und Robert Pattinson.