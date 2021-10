Tief durchatmen: Wir sind fast am Ende der Fashion Week. Zeit für Paris, die Heimat der größten Designer und Modehäuser. Von Dior über Louis Vuitton, Balenciaga & Co. – was auf den Laufstegen passiert, ist natürlich immer spannend. Aber was wäre die Pariser Fashion Week ohne die legendären Street-Styles!? Diese Looks haben uns besonders inspiriert.

“Dress like a Parisian” – In Paris lehren uns die Influencer mal wieder wie Street-Style richtig geht!

Die inspirierendsten Streetstyle-Looks der Fashion Week in Paris

Ja, die Pariser wissen wie innovative Mode funktioniert. Sie zeigen uns, wie wir die aktuellen Trends auf der Straße umsetzen. Wir haben uns für euch ein paar der tollsten Looks herausgepickt.

Color is key!

Farbe ist und bleibt einfach ein tolles Statement. Und Influencerinnen wie Jessica Wang und Justyna Czerniak zeigen uns vor, wies richtig geht – statt vieler verschiedenen Farben, kombinieren wir nun lieber weniger Töne miteinander. Am besten man entscheidet sich also für einen Farbton. Erst dadurch kommt die Schönheit eines knalligen Rots oder einem royalen Blau so richtig zur Geltung. Also merken: weniger ist in diesem Fall mehr!

Patchwork, Baby!

Patchwork, das aus dem Englischen für Flickwerk abgeleitet wird, steht für die Wiederverwertung von Stoffen und somit ganz im Zeichen der Ressourcenschonung. Und das scheinen sich die Pariser ganz besonders zu Herzen zu nehmen. Patchwork-Hosen sehen wir schon länger bei den Influencern, aber nun gesellen sich ebenfalls wild zusammengestückelte Designs in Form von Kleidern, Jacken und Co. dazu.

Fancy Trenchcoats

Trenchcoats sind der Klassiker unter den Mänteln und diese erleben nun ihr großes Comeback! Oversized, knallige Farben, spannende Muster – von wegen langweilig! In Paris kommen die Trenchcoats in verschiedenen Trendfarben und angesagten Stoffen daher.

Lange Ledermäntel

Wenn ihr auf einen Trend setzen solltet, um absolut “en vogue” zu sein, dann ist es (Fake-)Leder. Und wenn wir uns die Street-Styles der Pariser Fashion Week so anschauen, dann am besten in Form von langen Ledermänteln. Sie sind das Highlight eines jeden Looks und harmonieren sowohl zu sportlichen Sneakern, spitzen High Heels oder lässigen Stiefeln.