Bei fettigem Ansatz ist Trockenshampoo oft unsere letzte Rettung. Doch nicht immer bringt das weiße Pulver für das Haar den gewünschten Effekt. Das liegt laut TikTok daran, dass wir bisher immer einen wichtigen Schritt vergessen haben.

Dieses Video zeigt, wie es richtig geht.

Fettiger Ansatz trotz Trockenshampoo

Wer kennt es nicht? Man hat morgens überhaupt keine Zeit mehr, aber der Haaransatz glänzt nur so vor überschüssigem Talg. Eigentlich hätten wir unsere Haare schon am Abend zuvor waschen sollen. Aber dafür waren wir zu faul – die neuen Folgen unserer Lieblingsserie waren einfach interessanter. Und weil wir natürlich viel zu spät aufgestanden sind, haben wir auch am Morgen keine Zeit mehr, die Haare doch noch schnell zu waschen. Die Lösung: Trockenshampoo.

Doch das hält irgendwie auch nicht immer, was es verspricht. Denn entweder sind Reste davon nach der Anwendung immer noch am Haaransatz zu sehen oder unser Haar sieht immer noch fettig aus und hat kein Volumen. Das liegt laut diesem Hairstylisten auf TikTok daran, dass wir bisher immer einen kleinen, aber essenziellen Schritt weggelassen haben.

Diesen Schritt dürft ihr beim Trockenshampoo nicht vergessen

„Du hast dein Trockenshampoo die ganze Zeit falsch benutzt“, so beginnt Hairstylist Tom Smith das Video. Um den gewünschten Trockenshampoo-Effekt zu erreichen, kommt es nicht auf die Marke des trockenen Shampoos an. Ihr könnt dafür wirklich jede Marke verwenden. Zunächst sprüht ihr das Produkt in eure Haaransätze. Dabei solltet ihr auf keinen Fall sparen. „Sprüht ruhig viel durch das Haar, und ich meine viel“, betont der Hairstylist. Danach eine Minute einwirken lassen und sanft ausbürsten.

„Der nächste Schritt ist der wichtigste“, sagt Smith. „Nehmt euren Föhn her, stellt ihn auf Kaltluft und blast die Partikel aus dem Haar. Diese Partikel absorbieren das Öl, und so entfernt ihr sie aus dem Haar, indem ihr sie wegblast. Zurück bleibt dieses frische, saubere Haar“, so Tom. Klingt ziemlich einfach. Selbstverständlich nimmt das Föhnen noch einmal ein bis zwei Minuten mehr in Anspruch. Aber das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen und die zusätzliche Zeit ist es auf jeden Fall wert.

Werdet ihr den Trick ausprobieren? Jaaa, klingt ja super easy. Nope, ich möchte nicht noch länger im Bad brauchen.

