Sex im „Game of Thrones“-Universum ist ja eigentlich keine Seltenheit. Eine Szene in der Prequel-Serie „House of the Dragon“ sorgt jetzt aber dennoch für Aufregung. Dabei geht es aber gar nicht um eine explizite Sexszene.

Achtung: Es folgen Spoiler für Folge vier!

Fans kritisieren Inzest-Szene in „House of the Dragon“

Es dauerte also nur vier Folgen, bis „House of the Dragon“ seinen großen, publikumsspaltenden Moment bekommt. Jetzt ist es endlich so weit! Und wie es sich für die Welt in Westeros gehört, geht es in der Kontroverse natürlich um Sex! Denn wenn wir eines aus acht Staffeln „Game of Thrones“ gelernt haben, dann doch, dass die Sexszenen so gut wie immer für Aufregung sorgen.

So auch dieses Mal. Doch bei „House of the Dragon“ braucht es dafür nicht einmal explizit dargestellten Sex. Aber zurück zum Anfang. In der neuesten Folge kehrt Daemon nach der Schlacht gegen den Crabfeeder wieder zurück – und trifft sich heimlich mit seiner Nichte Rhaenyra (JA, Nichte!!!), um gemeinsam durch die Stadt zu spazieren. Seit Folge drei muss sich Rhaenyra als Thronfolgerin mit dem leidigen Thema der Heirat und Fortpflanzung auseinandersetzen und bekommt einen Heiratsantrag nach dem nächsten (bevor ihr fragt: sie ist gerade 18 Jahre alt geworden).

Nach einigen – irgendwie unangenehmen – Flirtszenen kommt es zwischen Onkel und Nichte so, wie es in einer Mittelaltershow über Drachen, Könige und Kriege eben kommen muss: die beiden landen in Daemons Lieblings-Bordell. Dort folgt dann der erste Kuss der beiden und eine Makeout-Session, die von Daemon schließlich unterbrochen wird. Inzest-Sex gibt es also nicht!

Dennoch sorgt eben diese Szene jetzt für gespaltene Meinungen. Denn während manche die beiden schon als DAS Paar der Show feiern, sind sich andere sicher: das ging dann doch ein bisschen zu weit.

„House of the Dragon“ schafft es, dass 40 Millionen Menschen weltweit Inzest befürworten“, kritisiert ein Twitter-User etwa und betont, wie „verrückt“ die Show dafür sei. Denn, dass manche Fans Rhaenyra und Daemon trotz der eindeutigen Verwandtschaft als perfektes Paar bezeichnen, schockiert viele.

„House of the Dragon“-Schauspielerin äußert sich zur Szene

Besonders kritisch sehen viele aber auch den enormen Altersunterschied zwischen Daemon und seiner Nichte (Daemon ist etwa 15 Jahre älter), der in der Show scheinbar einfach ignoriert wird. Dass Daemon zum Ende der Folge dann auch noch darauf hofft, seine eigene Nichte zu heiraten, macht die Situation für viele Fans nicht gerade besser. Doch einige entschuldigen auch das Verhalten von Daemon und schwärmen sogar für dieses potentielle Paar. Ein Twitter-User nennt Daemons Antrag sogar den Beweis, dass er der „letzte lebende Romantiker“ sei.

Wer allerdings die Welt von „Game of Thrones“ schon länger mitverfolgt, weiß, dass so ein Kuss zwischen Onkel und Nichte nun wirklich nichts Schockierendes für Westeros ist. Schließlich sahen wir Cersei und ihrem Zwillings(!)-Bruder Jaime Lannister acht Staffeln lang dabei zu, wie sie mal mehr mal weniger geheim eine Beziehung führten, bei der drei Kinder entstanden. Und auch bei den Targaryens gehörte Inzest einfach zum guten Ton. Also irgendwie kein Wunder, dass es 200 Jahre vor den Ereignissen in der Prequel-Serie auch den einen oder anderen dubiosen Heiratsantrag gab.

Mittlerweile hat sich übrigens sogar schon Rhaenyra-Darstellerin Milly Alcock zu der Szene geäußert. Der Dreh war für die 22-Jährige dabei ziemlich ungewohnt. Denn vor allem der Bordell-Schauplatz hatte so einige Besonderheiten. „Es gab Komparsen, die wir gerade erst kennengelernt hatten und die 12 Stunden lang in der 69er-Stellung waren. Das ist ziemlich krass.„, erklärt sie. „Wir kamen uns ziemlich overdressed vor, weil alle anderen nackt waren.“ Dennoch, betont sie, fühlte sie sich beim Dreh mit Daemon-Darsteller Matt Smith (der übrigens 39 Jahre alt ist) wohl. „Es war recht angenehm. Wir hatten eine Intimitätskoordinatorin, mit der wir bei den Proben zusammengearbeitet haben und das Ganze schon Monate vorher geblockt haben“, erklärt sie. Wie es zwischen ihrer Rolle und ihrem Serien-Onkel weitergeht, verrät sie allerdings nicht. Eines scheint aber jetzt schon festzustehen: diese TV-Beziehung wird noch für Einiges an Aufregung sorgen!

Ging die Szene wirklich zu weit? Ja natürlich, das ist ihr ONKEL!!! Das ist „Game of Thrones“ da ist so ein bisschen Inzest doch harmlos.

