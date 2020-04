Weltweit steigen die Coronavirus-Todesfälle immer weiter an. Ein statistischer Vergleich zu den normalen Todesraten zeigt nun, dass es in mehreren europäischen Ländern eindeutige Anstiege gibt.

Das Projekt Euromomo erfasste dafür die Daten von 24 europäischen Staaten.

Kritik: Die Coronavirus-Pandemie wird überschätzt

Die weltweiten Todesfälle im Zusammenhang mit der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 nehmen zu und um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, verhängen unzählige Regierungen strenge Maßnahmen. Doch gleichzeitig wird auch Kritik laut, die Pandemie werde überschätzt und am Ende des Jahres gebe es nicht wesentlich mehr Tote als es auch ohne das Virus geben würde. Denn viele der Toten hatten Vorerkrankungen und es sei oft unklar, ob das Coronavirus tatsächlich die Todesursache war. Doch das dem nicht so ist, zeigen nun aktuelle Zahlen des Projekts Euromomo, das Todesraten in europäischen Ländern bereits seit 2015 erfasst.

Aktuelle Zahlen zeigen: Todesraten sind wegen Covid-19 höher

Um herauszufinden, ob das Coronavirus die normalen Todesraten von Ländern erhöht, verglich das Projekt Euromomo Daten von 24 europäischen Staaten. Zwar war vorletzte Woche noch kein Anstieg zur erkennen, allerdings warnen die Forscher, dass sich das rasch ändern könnte. Denn viele Zahlen werden verzögert gemeldet, wodurch sich die aktuellen Statistiken immer wieder verändern. Und das zeigt sich nun auch in der vergangenen Woche (6. April). Denn anstatt wie von der Statistik erwartet 60.000 Todesfällen, meldeten die europäischen Staaten in der Kalenderwoche 14 insgesamt knapp 70.000 Todesfälle.

So zeigt die Untersuchung des Projekts Euromomo tatsächlich bereits einen deutlichen Anstieg der Gesamtsterberaten in den erfassten europäischen Ländern im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die höchsten Zahlen gibt es derzeit in Frankreich, Italien, Spanien und England. Denn dort beginnen die Gesundheitssysteme aufgrund der vielen Coronavirus-Fälle bereits zusammenzubrechen. Und auch in der Schweiz gibt es eine deutlich höhere Sterberate. In Belgien und Portugal gibt es ebenfalls höhere Todesraten. Allerdings sind die im Vergleich zu den am schlimmsten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Ländern deutlich niedriger.

Man werde die Daten weiterhin beobachten, so die Forscher. Sie vermuten jedoch, dass die Zahlen im Laufe der Pandemie noch weiter steigen könnten.