Mit ihrem Look bei der diesjährigen Met-Gala hat Kylie Jenner für richtig Gesprächsstoff gesorgt. Der Großteil war aber alles andere als begeistert von der Brautkleid-Baseballcap-Kombi. Doch hinter dem Outfit steckt eine berührende Botschaft, wie das It-Girl jetzt in einem Video verrät.

Denn mit dem Ensemble der Luxusmarke Off White wollte sie den verstorbenen Designer Virgil Abloh ehren.

Kylie Jenner: Das steckt hinter ihrem Met-Gala-Look

Die Met-Gala ist unter anderem dazu da, dass man tage- wenn nicht sogar wochenlang über die teils fragwürdigen Outfits der Stars am Red Carpet diskutiert. Kylie Jenner hat mit ihrem Look aber für besonders große Aufmerksamkeit gesorgt. Die einen fragen sich, ob ihre Brautkleid-Kombi eine geheime Botschaft dafür ist, dass sie Travis Scott ganz geheim geheiratet hat. Andere sind „schockiert“ über die modische Auswahl des sonst eigentlich immer top-gestylten It-Girls.

Doch die Wahrheit sieht ganz anders aus! Denn Kylie hat ihr Kleid des Labels Off White bewusst gewählt, wie sie jetzt in einem Video verrät, das sie auf YouTube veröffentlicht hat. Darin zeigt sie die Momente kurz vor der Gala. „Ich wollte dieses Jahr etwas wirklich Großes machen“, erzählt die 24-Jährige. „Jedes Jahr davor habe ich eine Art eng anliegendes Mermaid-Dress getragen. Also wollte ich diesmal etwas anderes machen.“

Wie sie dann weiter erzählt, gab es für Kylie nur einen Grund, um die starbesetzte Gala zu besuchen. „Ich sagte: ‚Ich werde nur dann hingehen, wenn ich Virgil [Abloh] ehren kann und wenn Shannon [seine Frau] das auch möchte.'“ Virgil Abloh, der Designer von Off White, ist letztes Jahr ganz plötzlich verstorben und hat damit eine tiefe Wunde in der Modewelt hinterlassen.

„Es ist mir egal, was die Leute sagen“

Besonders traurig: Eigentlich wollte Kylie gemeinsam mit Virgil die Gala besuchen. „Virgil und ich haben die letzten zwei Jahre darüber gesprochen. Ich wollte 2020 mit ihm gemeinsam hingehen, also fühlt es sich nur richtig an, dass ich etwas von Off White trage“, erklärt das It-Girl in dem Video. Dann stellt sie noch klar: „Es nimmt auch den Druck, was Menschen über den Look denken, weil ich ihn so sehr liebe. Es ist für mich so etwas Besonderes, dass es mir wirklich egal, was die Leute sagen.“

Hier könnt ihr euch das gesamte Video ansehen: