Bei der diesjährigen Met Gala verkündete Supermodel Karlie Kloss, dass sie ihr zweites Baby erwartet. Wie ihr Ehemann jetzt verrät, ist der Familienzuwachs schon da!

Auf Instagram postet er schon das erste Foto.

Karlie Kloss: Baby-Überraschung bei der Met Gala

Es war wohl eines der süßesten Highlights der diesjährigen Met Gala. Denn als Karlie Kloss die legendären Treppen hinaufschreitet, präsentiert sie nicht nur ihren Look, sondern lüftet gleichzeitig ein kleines Geheimnis: Karlie erwartete ihr zweites Kind und nutzte den Roten Teppich, um ihren Babybauch zu zeigen. „Ich habe ein Plus 1. Pssst… erzähl es niemandem“, scherzte sie am Roten Teppich mit „Vogue“.

Und diese Plus 1 hat jetzt das Licht der Welt erblickt. Denn wie Karlies Ehemann Joshua Kushner auf seinem Instagram-Account verkündet, ist das Baby schon da. Joshua postet nämlich schon das erste Foto des Babys mit den Worten „Willkommen auf der Welt“. Auch das Geburtsdatum wird schon verraten: am 11. Juli war es so weit. Viel mehr Details – wie etwa den Namen des Babys – gibt das Paar noch nicht bekannt. Der zuckersüße Familienzuwachs trägt auf dem Bild aber eine blaue Mütze – vielleicht ein Hinweis, dass die beiden einen Sohn bekommen haben?

Promis gratulieren

Karlie und Joshua haben übrigens schon ein Kind. 2021 kam der gemeinsame Sohn Levi Joseph zur Welt. Das Paar ist seit 2018 verheiratet und in Interviews schwärmt Karlie immer wieder von ihrem Leben als Mutter. So schildert sie in einem Interview mit der „Today Show“ im Jahr 2022 etwa, dass sich durch Baby Nummer eins alle Prioritäten verändert haben. „Ich hatte einfach diesen Moment, in dem ich dachte: ‚Wow, jede Frau, die ein Kind hat, jedes Elternteil macht das durch'“, so Karlie. „Es ist einfach die tiefgreifendste Erfahrung, von der ich keine Ahnung hatte, bis ich ein Kind hatte.“ Online teilt sie in den vergangenen Wochen auch immer wieder Einblicke, wie sich ihr Leben mit einem Kind und einem zweiten unterwegs verändert hat und strahlt auf Fotos mit ihrer Familie.

Auch die Freund:innen und Kolleg:innen des Paares freuen sich online übrigens über den Familienzuwachs. Stars wie Kim Kardashian, Kate Hudson und sogar Meta-Chef Mark Zuckerberg gratulieren dem Paar unter dem Post!