2018 schockte eine Nachricht die Musikwelt: Teeniestar Demi Lovato erlitt eine Überdosis, an der sie fast gestorben wäre. Die Konsequenzen dieses Vorfalls begleiten sie noch bis heute, wie der Artist in einem Interview verrät.

Vor allem ihr Sehvermögen ist bis heute beeinträchtigt.

„Ich habe bis heute eine Seh- und Hörbehinderung“

Superstar Demi Lovato macht kein Geheimnis daraus, dass sie in den vergangenen Jahren mit Drogenmissbrauch und ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen hatte. Sei es in ihrer Musik oder in Dokumentationen über die Sängerin: Demi spricht offen über ihre Vergangenheit. Dazu gehört auch ein Moment, der international schockierte. Denn im Jahr 2018 musste Demi nach einer Überdosis in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Später erzählte sie, dass die durch die Überdosis drei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt erlitt. Demi wäre beinahe gestorben und kämpfte sich in den darauffolgenden Tagen und Wochen zurück ins Leben.

Die Folgen der Überdosis begleiten sie aber bis heute, wie sie in einem Interview mit „SiriusXM’s Andy Cohen Live“ erklärt. „Ich habe bis heute eine Seh- und Hörbehinderung“, so die Sängerin. Die 30-Jährige könne dadurch etwa bis heute nicht Autofahren und hat eine permanent eingeschränkte Sicht. Demi nennt es eine „tägliche, ständige Erinnerung“ an ihre Überdosis. „Jedes Mal, wenn ich etwas anschaue, habe ich blinde Flecken in meinem Blickfeld, wenn ich etwa dein Gesicht anschaue. Es ist also eine ständige Erinnerung daran, den richtigen Weg einzuschlagen, denn ich möchte nicht, dass so etwas noch einmal passiert.“

Demi Lovato: Neues Album im September

Doch die 30-Jährige betont auch, dass sie nichts an ihrem Weg ändern würde, sie bereue heute nichts. Aber: „Das, was ich am ehesten bedauere, ist, dass ich eine Überdosis hatte und ich wünschte, jemand hätte mir gesagt, dass ich schön bin, weil ich es nicht geglaubt habe. Und zweitens wünschte ich, jemand hätte mir gesagt, dass der Schmerz vergeht, wenn man ihn einfach aussitzt.“

Doch Demi fokussiert sich nicht auf das „Was wäre wenn“. Heute ist sie wieder als Musikerin zurück und arbeitet hart an ihrer Karriere. In ihrem neuen Projekt „Revamped“ macht sie aber dennoch einen Blick zurück. Denn ihr neues Album besteht aus ihren größten Hits; jedoch mit einem Twist. Denn Demi will ihre Songs in einer neuen Rockversion veröffentlichen. Einen ersten Einblick, wie das klingen kann, bekommen Fans mit ihrer neuen/alten Single „Sorry Not Sorry“, ein Song aus dem Jahr 2017, den sie jetzt neu mit dem Guns N‘ Roses-Gitarristen Slash veröffentlicht hat.

„Den Songs, die eine so große Rolle in meiner Karriere gespielt haben, neues Leben einzuhauchen, hat mir erlaubt, mich meiner Musik so viel näher zu fühlen als je zuvor“, erklärt Demi in den Sozialen Medien. „Revamped“ soll am 15. September erscheinen.