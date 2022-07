Marvel bringt Wakanda offiziell wieder zurück auf die Leinwände. Am Samstag veröffentlichte Disney bei der Comic-Con in San Diego den ersten Teaser zur Fortsetzung von „Black Panther“ und sorgt damit für jede Menge Gänsehaut.

Bis zum 11. November müssen wir noch durchhalten, dann können wir wieder in die Welt von Wakanda eintauchen.

Der Trailer zu „Black Panther: Wakanda Forever“ ist da

Lange waren Fans neugierig, wie es mit Wakanda und dem Sequel nach Chad Bosemans Tod weitergehen wird. Im August 2020 verstarb der Hauptdarsteller mit nur 43 Jahren tragischerweise an Darmkrebs. Der Trailer gibt aber nun endlich Antworten auf diese Frage.

Schon ganz am Anfang des Trailers wird klar: König T’Challa ist tot. Das bestätigt auch seine Mutter: „Ich bin die Königin der mächtigsten Nation der Welt, und meine gesamte Familie ist tot“, verkündet die Mutter des ehemaligen „Black Panther“. Im Trailer ist zudem ein Art von Begräbnis zu sehen, bei dem die Menschen in weiße Kleidung gehüllt sind. In einigen Kulturen symbolisiert die Farbe Weiß nämlich Trauer. Ein weiterer Hinweis, dass es sich um die Beerdigung des Königs handelt: Prinzessin Shuri trägt während der gesamten Prozession die Black-Panther-Maske.

Wie der König letztendlich starb, wird Teaser nicht verraten. Aber es wird einen Nachfolger geben, wie am Ende des Videos mit einer Figur angedeutet wird, die den ikonischen Anzug des Superhelden trägt. Um wen es sich dabei handelt, das bleibt bis auf Weiteres ein Geheimnis. Aber Fans sind schon kräftig am Spekulieren, wer es sein könnte. In der engeren Auswahl sind: Prinzessin Shuri, Nakia oder General Okoye.

Davon handelt die Fortsetzung

Im Großen und Ganzen soll es in der Fortsetzung darum gehen, dass Königin Ramonda, Prinzessin Shuri und General Okoye nach dem Tod des Königs darum kämpfen, ihre Nation vor eingreifenden Weltmächten zu schützen.

Ein paar Monate müssen sich Marvel-Fans jedoch noch gedulden, bis sie den Film auf den Kinoleinwänden sehen können. Das offizielle Release-Datum ist der 11. November 2022. Bis dahin müssen sich die Marvel-Jünger noch mit den jüngsten Filmen des Marvel-Universe zufriedengeben.