Von wegen „Bye Bye Bye“: Bei den diesjährigen Video Music Awards (VMAs) feierte NSYNC eine große Reunion. Aber die Wiedervereinigung hatte einen speziellen Grund.

Vor allem ein Popstar freute sich über die Band ihrer Kindheit!

NSYNC: Erster gemeinsamer Auftritt seit 10 Jahren

Wer in den Neunzigern groß geworden ist, wurde ziemlich sicher mit einer der größten Popkulturfragen der damaligen Zeit konfrontiert: Backstreet Boys oder NSYNC? Für alle, die nach der MTV-Generation das Licht der Welt erblickt haben, ein kurzer Refresher: NSYNC war eines der größten Boyband Phänomene der Popgeschichte; vergleichbar mit Ikonen wie One Direction oder zuletzt BTS. Jeder hatte seinen Favoriten und die Gesichter der fünf Jungs zierten unzählige Kinderzimmer.

Dementsprechend groß war der Herzschmerz, als Justin Timberlake NSYNC 2004 verließ und die Band sich 2007 offiziell auflöste. Doch der große Wunsch nach einer Reunion wurde immer wieder laut. 2013 kam es es dann zu einem kurzen Comeback, als Justin Timberlake bei den VMAs den Video Vanguard Award für sein Lebenswerk bekam und die Gelegenheit nutzte, um mit seinen Ex-Bandmitgliedern ein Medley aus den größten Hits der Band zu singen. Und auch 2019 fanden die Männer wieder zusammen, als Ariana Grande für ihren Coachella Auftritt alle Mitglieder der Band wieder versammelte; alle bis auf Timberlake. Doch es sollte nicht die letzte Reunion sein. Denn dass sich NSYNC wiedervereinen, kursiert seit Wochen als Gerücht durch Hollywood.

„Ich hatte eure Puppen“

Grund für die Spekulationen ist, dass es im dritten Teil von Timberlakes Erfolgs-Animationsfilm „Trolls“ um eine erfolgreiche Boyband geht. Insider:innen spekulieren deshalb, dass Timberlake gemeinsam mit seinen Ex-Kollegen erneut zusammengearbeitet hat. Die Rede ist etwa von neuen Songs, die extra für den Film aufgenommen wurden. Ob das tatsächlich stimmt, kann derzeit aber nicht bestätigt werden. Doch es scheint so, als hätten die fünf Männer wieder zueinander gefunden.

Denn bei den diesjährigen VMAs – zehn Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt – erschien die Band völlig überraschend auf der Bühne. Jedoch nicht, um zu singen! Sie überreichten Superstar Taylor Swift für ihr Musikvideo zu „Anti Hero“ den Preis für „Best Pop“. Und Taylor ist von dieser Ehre sichtlich gerührt. „Ich hatte eure Puppen!“, ruft sie euphorisch. „Ihr seid der personifizierte Pop, also ist es wirklich zu viel, dies von euren goldenen Pop-Händen zu erhalten!“

Und auch die Bandmitglieder sind sichtlich ergriffen von all der Euphorie, die ihnen an diesem Abend entgegenkommt. „Wir wollten nur sagen, danke MTV und vor allem euch allen“, erklärt Joey Fatone zwischen dem tosenden Applaus. „Vielen Dank, jeder Einzelne von euch, dass ihr eure Lieblingskünstler immer unterstützt!“ Zu den „Trolls“-Gerüchten äußert sich jedoch keines der Bandmitglieder. Das heißt jedoch nicht, dass sie nicht stimmen. Denn wie US-Medien berichten, durfte der Film nicht beworben werden. Grund dafür ist der anhaltende Doppelstreik in Hollywood, der die Promotion von Filmen und Serien großteils verhindert. Doch auch Taylor betont in ihrer Rede: die Männer arbeiten an etwas Neuem!